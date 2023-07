Cizinci z KHL žádají Putina o pas. Z lásky k Rusku? Spíš obcházejí pravidla

„A neměl by s tím být žádný problém. S největší pravděpodobností se americký obránce ještě před začátkem sezony stane ruským občanem,“ informuje Sport Express o Menellovi, který vyhlíží třetí ročník v Dynamu Moskva.

Možná ještě rychlejší kladnou odezvu může očekávat Leipsic. Roman Rotenberg, trenér Petrohradu a člen prominentní rodiny provázané přímo s Kremlem, na síti Telegram prozradil, že kanadský útočník odeslal žádost přímo ruskému prezidentu Putinovi.

„Je to z jeho strany odvážný a zodpovědný krok, který lze jen uvítat,“ chválil Rotenberg a připomněl, že Leipsic v KHL už odsloužil tři sezony. Do Ruska se vydal tak trochu nuceně z NHL, kde se jej zbavil Washington poté, když na veřejnost unikly Kanaďanovy soukromé konverzace, v nichž zesměšňoval spoluhráče nebo partnerky dalších hokejistů.

„Není žádným tajemstvím, že v Severní Americe čelil předsudkům a nespravedlnosti. Za roky v Rusku procestoval celou zemi a vždy cítil bezmeznou podporu fanoušků, trenérů a partnerů,“ podotkl Rotenberg.

U druhého zámořského žadatele Menella zase angažovaná média vyzdvihují jeho náklonnost k Rusku.

„Filmy v Americe ukazují Rusko šedivě a jako místo, kde nic není. Proto mě překvapilo, jak jsou zde krásná města,“ řekl například Menell a v jednom z rozhovorů opustil i hokejové mantinely.

Brennan Menell (u puku) v dresu Dynama Moskva.

„Pokud se ponoříte do studia druhé světové války, dozvíte se, kolik lidí v ní zemřelo, kolik z nich byli Rusové a jaký přínos v ní měli. Pochopíte, že Amerika ve válce pomohla, ale nebyla příčinou vítězství.“

Ruská propaganda podobná vyjádření ráda využívá ve vlastní prospěch. Obzvlášť když vlídná slůvka pochází od osob z nenáviděného Západu. Změna občanství? To se cení dvojnásob.

V minulosti ruské pasy s díky přijali herci Steven Seagal nebo Gerard Depardieu. Krátce po dopadu prvních raket na ukrajinská obydlí se stal Rusem i někdejší šéf světového hokeje a dlouholetý rusofil René Fasel.

Prezident IIHF René Fasel se zúčastnil zápasu ruských hokejových legend v Soči. Ten pravidelně hraje i ruský prezident Vladimir Putin.

Případy Leipsice a Menella se malinko liší. Mohla u nich vzplanout upřímná láska k rozpínavé říši. Také se ale jedná o obcházení hokejových pravidel, které si paradoxně nastavili samotní šéfové ruských klubů.

KHL po loňské invazi na Ukrajinu zažila masivní exodus zhruba 150 zahraničních hráčů - zejména Švédů, Finů, Čechů či Lotyšů. Aby se vytvořil zdánlivý přetlak, snížil se v KHL maximální počet cizinců v klubech z pěti na tři.

Jenže vlivné a silné kluby jako Petrohrad i Dynamo Moskva upravenou kvótu s obtížemi dodržují, vymýšlí se úhybné manévry. Deník Sport Express upozorňuje, že „poruštěný“ bek Menell může uvolnit flek Kanaďanovi O’Dellovi. Proto není vyloučené, že žádostí o ruská občanství bude přibývat.

Petrohradský trenér Rotenberg obhajuje, že to ve sportu nepředstavuje žádné novum. Ostatně městští sousedé z fotbalového Zenitu jen letos naturalizovali Brazilce Malcolma a Claudinha. „A Brazílie znamená ve fotbale to, co Kanada pro hokej,“ uvedl Rotenberg. „Musíme také myslet na reprezentaci, kterou je třeba posílit.“

Někteří ruští žurnalisté připouští, že by doopravdy stálo za to v rudém dresu otestovat Menella coby ofenzivního beka, kterých má Rusko nedostatek. Jiní namítají, že k naturalizaci se uchylují outsideři jako Kazachstánci nebo Bělorusové než hokejové mocnosti.

Spíš se ale jedná o úvahy krátící čas v odříznutém Rusku. Válčící země má zakázaný vstup na mezinárodní kluziště.