Pozor na teplotu vody. Když klesne pod patnáct stupňů, zazimujete bazén

Zazimování proveďte nejpozději ve dnech, kdy se minimální noční teploty vzduchu ještě nedostávají trvale pod bod mrazu a kdy je teplota vody v bazénu mezi 10 a 15 °C. Při zazimování začínejte tím, že vyjmete bazénové schůdky, očistíte je a uskladníte.

Poté vyčistěte vodu v bazénu od různých mechanických a organických nečistot, které tvoří viditelnou špínu. Tady pomůže hladinová síťka, velký kartáč a ideálně i bazénový vysavač.

Následně vydezinfikujte písek ve filtraci aplikací speciálního přípravku, který za provozu filtrace nasypete přímo do skimmeru.

Ošetřete vodu

Nyní je čas na kontrolu a úpravu chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0–7,4 a množství chloru by mělo být 0,3–0,6 mg/l. Správné hodnoty snadno změříte pomocí testeru.

K případné úpravě složení vody použijte přípravky pH minus nebo pH plus a chlor šok. Po úpravě musí běžet filtrace po dobu, než se voda promíchá, což bývá minimálně 24 hodin.

V podstatě je tento postup podobný tomu, jako když zanedbáte údržbu vody kdykoli během sezony. Jde o to, aby byla voda před zimou dobře ošetřená, usnadní to začátek příští sezony. Jak si poradit se zakalenou či zelenou vodou čtěte zde.

Pokud vypouštíte, objednejte si vodu v cisterně

„Následně je třeba snížit hladinu vody asi 10 cm pod skimmer a místo bulvy vratné trysky našroubovat zátku vratné trysky. Pozor, pokud by na podzim či v zimě více pršelo a vody v bazénu přibylo, opět ji upusťte,“ upozorňuje Radek Hanzlík, bazénový specialista ze společnosti Mountfield.

Bazén není třeba úplně vypouštět, trochu to koliduje s tvrzením, že každoroční napouštění bazénů ohrožuje stavy vod pro zásobování měst a obcí. Na jaře totiž stačí dopustit jen chybějící centimetry na správnou hladinu, což by nemělo stabilitu vodovodní sítě ohrožovat. To se týká i levnějších nadzemních bazénů s kovovou konstrukcí.

Jiná situace je, pokud v malé obci mají desítky lidí malé nafukovací bazénky, které se standardně na podzim vypouštějí, na zimu uloží někam do garáže a na jaře zase vytáhnou. Každý takový bazének je třeba naplnit asi pěti kubíky vody. Když to udělají všichni najednou, protože předpověď počasí hlásí vlnu veder, může to přinést problémy.

V takových případech je ohleduplnější využít služby městské vodárny, která přijede s cisternou. Což sice něco stojí, ale každá zábava něco stojí, a je třeba si uvědomit zodpovědnosti vůči okolí.

Odpojení hadic, filtrace, solárního ohřevu a tepelného čerpadla

Nyní přichází chvíle na očištění stěn bazénu pod i nad hladinou speciálním přípravkem. Přípravek naneste houbičkou na znečištěná místa, nechte 10 minut působit a poté houbičkou nečistoty odstraňte. Na závěr důkladně opláchněte vodou.



Hadice je třeba odpojit a odstranit z nich veškerou vodu. Co se týče pískové filtrace, demontujte čerpadlo a vylijte z něj i z hadic zbylou vodu. Na šesticestném ventilu nastavte pozici „zima“, případně mezipolohy „odpad“ a „zavřeno“.

Z nádoby a z čerpadla demontujte výpustní zátky a vypusťte zbylou vodou. Všechny součásti filtrační jednotky uložte na suchém místě chráněném před mrazem.

Odpojte solární ohřev, odstraňte vodu ze všech jeho desek a ukliďte je do prostor, ve kterých nepoklesne teplota pod 0 °C. Pak odpojte tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete obtokové ventily.

Vypusťte z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha. Ve výměníku nesmí zůstat vůbec žádná voda.



„Osobně doporučuji, pokud máte pokročilý bazén, svěřit to do rukou bazénovému specialistovi, abyste nenatropili víc škody než užitku. Zvlášť když ještě v ovládání nejste tolik zběhlí,“ doporučuje Hanzlík



Použijte zimní přípravek proti růstu řas a zakryjte

Aplikujte speciální přípravek „zima“ v dávce 1 litr na 10 m3, tedy na 10 000 litrů vody. Tento přípravek nezabrání zamrznutí vody, ale slouží k zazimování vody venkovních bazénů, zabraňuje růstu řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.

Nakonec zakryjte bazén podzimní krycí plachtou, která chrání bazén před padajícími nečistotami. Jakmile udeří mrazy a na hladině se začne tvořit ledová tříšť, plachtu sundejte, řádně vysušte a uskladněte do prostor, kde nemrzne. Váha napadaného sněhu a působení mrazu na podzimní krycí plachtu by totiž mohly poškodit její strukturu.