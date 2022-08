Zahrádkou jako dlaň na českokrumlovském dvorku dokonce protéká potůček

Komerční sdělení

Výhry v soutěži Nejkrásnější zahrada 2022

Ceny do čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada věnovala značka Fieldmann. Soutěž je už tradičně dvoukolová.

V 1. kole soutěže získají první tři výherci sestavu zahradního nábytku Calypso. Oblíbená sestava zahradního nábytku složená z obdélníkového stolu a čtyř křesel. Stůl o rozměrech 90 x 150 cm je opatřen otvorem pro slunečník. Opěradlo ergonomicky tvarovaného křesla je možné nastavit v 5 polohách pomocí posunu loketních opěrek.

V 2. kole soutěže první tři výherci získají benzinovou sekačku s pojezdem a pětilitrový kanystr. Sekačka má čtyřtaktní motor, s výkonem motoru 2,8 kW. Systém sečení na bázi 4 v 1: sběr, zadní a boční odhoz, mulčování.

Pro čtvrté a páté místo v obou kolech, to znamená pro celkem čtyři čtenáře iDNES.cz, je připravený balíček z těchto produktů:

- akumulátorový prořezávač: dosahuje dostatečného výkonu díky plnému využití síly 1 x 20V akumulátoru ve spojení s elektronickou řídící jednotkou

- akumulátorová vrtačka 20V: vrtačka s funkcí příklepu zajistí maximálně pohodlné a rychlé vrtání a šroubování bez překážejícího kabelu

- akumulátorové teleskopické plotové nůžky: tyto nůžky dosáhnou bez problému do výšky, zatímco vy budete bezpečně stát na zemi

- li-lon rychlonabíjecí stanice 2x20V: je kompatibilní se všemi stroji z aku řady FAST POWER 20V. Pro tento druh nabíječek je typický elektronický monitoring stavu nabití díky kterému ihned vidíte, zda nabíjení probíhá bez problému díky LED indikátoru. Největší výhodou této nabíječky je možnost nabíjení 2 baterií současně.

- 2x li-lon akumulátor 20V: pro tento akumulátor je typická extrémně dlouhá životnost i výdrž a především vyrovnaný výkon po celou dobu životnostního cyklu spolu s nízkou váhou. Rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je minimální, to oceníte především při dlouhodobé práci ať už na zahradě či dílně. Pracují bez paměťového efektu, takže je můžete nabíjet v jakékoli fázi vybití, aniž by to ublížilo jejich kapacitě.