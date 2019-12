Blíží se Ptačí hodinka. Přikrmujte a trénujte na lednové sčítání ptactva

Ptáci sice podle ornitologů nejsou na krmítkách životně závislí, nicméně logicky si rádi přilepší potravou ze snadno dostupného zdroje. Když ovšem přijdou mrazy s větrem a námrazou nebo vše pokryje sněhová nadílka, potrava z krmítek drobným opeřencům mnohdy opravdu zachrání život.

Podle odborníků z Moravského ornitologického spolku jsou nejvhodnější potravou pro zimní přikrmování semínka slunečnice a drcené vlašské ořechy. V menší míře lze přidat i semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice. To, co ptáci nechávají v krmítku bez povšimnutí, je lepší do krmítka už raději vůbec nedávat.

Za vhodně zvolenou potravu a bezpečné krmítko se vám ptactvo bohatě odmění svou návštěvou, tak jako na lednovém videu Jarmily Kačírkové:

VIDEO: Krmítka ptáci nejvíc ocení, když mrzne či nasněží Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejčastějšími návštěvníky krmítek u nás bývají sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. Vzácněji pak i čížci lesní, stehlíci obecní, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka a strakapoud velký. Za nejvzácnějšího a nejkrásnějšího návštěvníka krmítek je pak ochránci ptáků považován brkoslav severní.

Poznáte spolehlivě ptačí návštěvníky na vašem krmítku? Pokud si nejste jisti, zda dokážete spolehlivě určit ptačí druh, poradit vám mohou přímo stránky s kompletními informacemi pro lednové sčítání. Případně neurčené návštěvníky na vašem krmítku vyfoťte, nakreslete nebo dobře popište a obraťte se s dotazem na Moravský ornitologický spolek, ten pomoc s určením také nabízí.

Pokud jste ochotni najít si pak v termínu od 10. do 12. ledna hodinku času na sčítání ptactva na krmítku, ornitologové vám za vaše pozorování budou vděční. Po vyhodnocení sčítacích archů (ke stažení tamtéž) se dozvíte, co z lednového sčítání vyplynulo.

Jací ptačí krasavci k vám na krmítko přiletí, záleží i na tom, nakolik je vaše krmítko blízké volné přírodě. A na pestrosti nabídnutého jídelníčku.

Pokud ho například navštěvují výhradně vrabci domácí nebo vrabci polní, můžete jim přilepšit i strouhankou ze suchého bílého pečiva. Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou zase největší pochoutkou jablka a plody jeřabin. Můžete je zavěsit na větve před okno nebo kolem krmítka.



Sýkorky, brhlíky a strakapoudy zase spolehlivě přiláká zavěšený hovězí lůj nebo lojová koule. Někteří ptáci, jako například pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději sbírají semena na zemi pod krmítkem a tak vůbec nevadí, když nějaká semena sem tam z krmítka vypadnou.

Ovšem pozor. „Do krmítek v žádném případě nepatří zbytky jídel z kuchyně, chleba a slané pečivo. Z krmítek je také nutné pravidelně odstraňovat zbytky krmiva, aby se nestalo zdrojem plísní a nemocí,“ varují ornitologové.