Při ořezu stromů pozor na dráty elektrického vedení, varují energetici

Rozbujelá vegetace patří mezi nejčastější příčiny poruch na venkovním elektrickém vedení. Náklady na opravy sítě po poruchách způsobených dřevinami dosahují milionových částek.

Pokud by lidé bránili nápravě, hrozila by jim v konkrétních případech od příslušného úřadu navíc i pokuta až do výše sto tisíc korun. Energetici zdůrazňují, že ořezy je třeba provádět především s ohledem na maximální bezpečnost, případně tento krok svěřit odborníkům.

Kácení dřevin se provádí nejčastěji v období vegetačního klidu mezi listopadem a březnem, ořezy lze provádět celoročně. Ne vždy ale lidé o vegetaci v blízkosti elektrické sítě dbají, nebo o ni pečují špatně či nepravidelně. Svou neobratností si pak mohou způsobit vážná zranění, případně mohou způsobit výpadek proudu.

Jak správně provádět úpravy vegetace na soukromém pozemku

Při ořezávání stromů by se člověk nikdy neměl přiblížit vodičům blíž, než je stanovená minimální bezpečná vzdálenost, a to ani nářadím, vybavením nebo třeba větví stromu, kterou drží v ruce. Také není vhodné ořezávat stromy po dešti nebo při zvýšené vlhkosti vzduchu.

Minimální bezpečná vzdálenost od vedení Napětí Bezpečná vzdálenost od vedení Nízké napětí 400/230 V 1 m Vysoké napětí 22 kV 2 m Velmi vysoké napětí 110 kV 3 m Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení po ořezu

Napětí Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od venkovního vedení Nízké napětí 400/230 V 2 m Vysoké napětí 22 kV 3,6 m Velmi vysoké napětí 110 kV 4,5 m

„Kombinace vlhkého počasí a nedodržení bezpečné vzdálenosti dřeviny od vodičů může být velice snadno příčinou úrazu elektrickým proudem,“ vysvětluje Petr Nováček, vedoucí oddělení Řízení provozu E.ON Distribuce.



V případě vedení nízkého napětí je bezpečná vzdálenost pro práci nejméně jeden metr, u vysokého minimálně dva metry a u velmi vysokého alespoň tři metry. „Lidé by se v ideálním případě měli úpravám vegetace na svých pozemcích věnovat pravidelně, používat ochranné pomůcky, případně pracovat ve dvojici,“ vyjmenovává Nováček.

Pokud se ale větve při úpravách nečekaně přiblíží k vodičům nebo na ně dokonce spadnou, je potřeba okamžitě přerušit práci, na nic nesahat a zavolat o pomoc na poruchovou linku energetické společnosti, která vedení spravuje.

Stejné doporučení platí i pro situaci, kdy si majitel pozemku na úpravy zeleně sám netroufá nebo už je vegetace příliš přerostlá.

Lidé se nejčastěji brání ořezu ovocných stromů a živých plotů. Energetici proto doporučují pěstovat v blízkosti elektrického vedení jen takovou zeleň, která dorůstá maximálně do výšky tří metrů.

Velmi nebezpečné jsou také popínavé rostliny, které lidé vysazují kolem sloupů elektrického vedení, aby je z estetických důvodů zakryli. V případě, kdy se odborníci nemohou k rostlinám bez přispění vlastníka dostat, může věc začít řešit až Energetický regulační úřad. Ten má kromě jiného možnost udělit vlastníkovi pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Navzdory možnosti využít s úpravou zeleně pomoci energetické společnosti dochází i k zásahům do distribuční sítě, které jsou způsobeny neodborným zásahem vlastníků. „Takových případů evidujeme na našem distribučním území desítky ročně,“ doplňuje Nováček.

Ořezy zeleně můžete svěřit odborníkům

„Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemku porost udržovat. Proto ve složitějších případech apelujeme, aby se na nás lidé obrátili raději dříve, než se do úprav zeleně u elektrického vedení sami pustí,“ říká odborník.

Stačí se obrátit na zákaznickou linku nebo poruchovou službu. Po domluvě termínu s majitelem pozemku nechá distribuční společnost provést úpravy vegetace prostřednictvím odborného dodavatele na své náklady. Ročně takto E.ON Distribuce vydá na úpravy zeleně přes 100 milionů korun.

Také zkušenosti starostů potvrzují, že prevence se dlouhodobě vyplatí.

„Je to důležitě zejména v dnešní době, kdy je mnoho zařízení závislých ne elektrické energii. V minulosti, zejména v zimním období, jsme často byli bez elektřiny. Buď spadly na elektrické vedení stromy, nebo je pokryla jinovatka, která svou váhou ničila elektrické vedení. Proto si dobře uvědomujeme, že se o stromy v ochranném pásmu elektrického vedení je potřeba postarat, aby nedocházelo vlivem pádu stromů ke škodám,“ vysvětluje Miloš Brabec, starosta obce Tři Studně v kraji Vysočina, podle kterého jde také o bezpečnost a předcházení vzniku škod na majetku a zdraví lidí.

„Naše obec každoročně využívá společnost, která provádí úpravy vegetace. V obci musela ustoupit zeleň i na našem náměstí. Pokácení vzrostlých bříz někteří občané těžko nesli,“ popisuje.

Obnovená zeleň se již udržuje tak, aby škody nevznikaly. „Rádi si necháme od odborně vyškolené společnosti poradit, jak zeleň udržovat v blízkosti elektrického vedení. Při loňské vichřici bylo mnoho obcí na Novoměstsku až tři dny bez elektrické energie,“ doplňuje starosta.