Zima vrcholí a u vás už něco kvete? Podělte se o své fotografie

I uprostřed zimy lze narazit na kvetoucí sakury, slivoně a další stromy či keře, u kterých to tak úplně neočekáváte. Jinde se v předstihu objeví první cibuloviny, jako už by tu bylo jaro. Vyfoťte, co u vás kvete, a podělte se o svůj úlovek.

Autorské fotografie v maximální kvalitě posílejte včetně popisu, kdy a kde vznikly, případně přidejte postřehy týkající se extrémů právě probíhající zimy. Nejlepší snímky zveřejníme, nejzajímavější zkonzultujeme s odborníky.