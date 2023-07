Hledání zasypaných lidí je pro psy prostě hra pro radost, říká záchranář

Že je výcvik záchranářských psů jedinečnou a důležitou profesí, o tom není pochyb. Vyžaduje, aby psovod i zvíře tvořili dobře fungující tým. Pes musí být fyzicky i psychicky připravený na nejrůznější situace, odvážný a poslušný.

O výcviku i práci se záchranářskými psy ví své zkušený hasič záchranář Václav Vančura z Liberecka, pro něhož je to denní chleba a v pořadu Receptář prima nápadů ho na toto téma zpovídala veterinářka Michaela Riedlová.

Pokud jde o výběr vhodného plemene, neexistuje prý nějaké jediné nejlepší. Ve skutečnosti to může být jakékoli plemeno, nebo dokonce i směs plemen, pokud má daný jedinec potřebné fyzické a psychické vlastnosti. Některá, zvláště ta větší plemena však mají pro tuto práci lepší předpoklady než jiná.

„Malá plemena umí používat nos stejně jako velká, ale limituje je tělo,“ vysvětluje Václav Vančura, že jinak jsou pro záchranářský výcvik vhodná asi všechna plemena, která mají fyzické předpoklady pro to, aby zvládla práci v sutinách nebo plošné hledání.

A bezpochyby musí mít takový pes v sobě také ochotu spolupracovat s člověkem, proto se v současnosti používají hlavně ohaři, ovčáci němečtí i belgičtí, border kolie, retrívři.

Například němečtí ovčáci jsou známí svou inteligencí a vynikajícím čichem, takže se dobře hodí k vyhledávání osob zasypaných pod sutinami nebo na těžko přístupných místech. A labradoři zase mají přirozenou tendenci soustředit se na daný úkol, což jim umožňuje spolehlivost při pátrání po pohřešovaných osobách v rozsáhlých oblastech.

Jak dlouho výcvik záchranářského psa trvá a co všechno obnáší? Délka výcviku záchranářského psa se může lišit podle konkrétního druhu práce, kterou bude pes provádět, i podle rasy, temperamentu a schopností jednotlivých psů. Obecně výcvik záchranářského psa trvá přibližně 2 až 3 roky a zahrnuje jak základní poslušnost, tak specifické dovednosti související se záchranářskými pracemi – což může být např. vyhledávání osob, sledování pachových stop či záchranu z trosek – a také socializaci a stresovou adaptaci.

„Výcvik trvá celý život psa, protože pořád je co zdokonalovat a zlepšovat,“ upřesňuje expert s tím, že zhruba mezi druhým a třetím rokem se dá pes zapojit do praxe. „Pes se vyzkouší na cvičných pátracích akcích, a když nenastávají chyby nebo nemá nějaké nešvary, je možné ho použít.“

Konkrétní psy na záchrannou misi – jako byla na jaře třeba na pomoc Turecku po rozsáhlém zemětřesení – pak vybírají na generálním ředitelství hasičského záchranného sboru ze seznamu atestovaných psovodů pro sutinové vyhledávání. Pes i psovod totiž musejí mít složené zkoušky, psovod musí mít navíc platná lékařská vyšetření a očkování.

Pokud se chcete do výcviku záchranářských psů pustit coby laici, musíte být připraveni věnovat tomuto procesu mnoho času, trpělivosti a energie. Rovněž byste měli mít dostatek zkušeností se psy a také znalosti o chování psů a metodách učení. „Pro laiky je to složité, ale kdo chce, ten si cestu najde,“ je přesvědčen zkušený záchranářský psovod. „Musejí vstoupit do nějaké dobrovolné organizace, která sdružuje záchranáře. U nich musí složit zkoušky, pak teprve mohou jít na atesty ministerstva vnitra, které je pak opravňují k pátrání v sutinách nebo v plochách.“

Pokud si ale myslíte, že pes záchranu člověka v tísni vnímá nějak emotivně, jste na omylu. Pro psa je podle pana Vančury výcvik víceméně hrou. „Ví, že když toho člověka najde, dostane svoji odměnu a pochvalu, udělá svému psovodovi radost, a tím splnil svoji práci. Je to stejné, jako když po něm chcete, aby skákal překážky na agility nebo kousal na obranách do rukávu,“ uzavírá zkušený záchranář, který v současnosti pracuje se dvěma fenkami.

Ta starší a zkušenější je sedmiletá, plemene evropský saňový pes, a má oba atesty, jak na vyhledávání v sutinách, tak v ploše. Je služebním psem u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kam chodí s Václavem do práce, připravená kdykoliv začít vyhledávat lidi.

Té mladší je teprve přes rok, je to belgický ovčák. „Origami je teď v přípravě, a já doufám, že třeba za rok už bude plnohodnotným psem hasičského záchranného sboru,“ říká psovod, který si v mladé fence plné energie vychovává další parťačku do práce.