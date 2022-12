Statečné psí srdce. Zázraky existují, psi svými schopnostmi často majitele šokují

Představte si, že jste se svým pejskem u skleníku. Nebe je černé, vzduch těžký, vítr zesílil. Blíží se bouřka. Pes se chová neobvykle. Štěká, dloube do vás tlapkou, tahá za kalhoty. Říkáte mu: „Nech toho, co blázníš?“ Díváte se na oblohu – tahle bouřka bude velká.

Pes už téměř šílí. Tahá vás za nohu tak, až kousl. Tohle nikdy nedělá. Zajdete s ním do domu, on tlačí dál, do sklepa. A v tu chvíli se sklo roztříští, střepy létají. Stát tam, tak asi...

Tohle se odehrálo v obci Hrušky, když jí v roce 2021 prošlo tornádo.