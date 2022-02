Aby dokázaly žít s člověkem, zmenšil se kočkám mozek, zjistili vědci

Můžete být přesvědčeni, že váš kocour Mikeš je to nejchytřejší kočičí stvoření na světě, nic to ale nezmění na tom, že by ho nejspíš při poměřování nejrůznějších schopností hravě strčil do kapsy jeho divoký africký předek. Domestikace si vybrala svou daň.

Vědci totiž zjistili, že s postupující domestikací koček se prokazatelně zmenšoval jejich mozek. A přišly tak o část specifické inteligence, a tedy i schopností. Na nejnovější studii, publikované na konci ledna v žurnálu Royal Society Open Science, pracoval tým vědců z Vídeňské univerzity a Skotského národního muzea v Edinburghu.

Vědci se ve výzkumu nespoléhali na již dřív získaná data, rozhodli se ověřit vše úplně od počátku. Tým provedl měření lebek (na kapacitě lebky je závislá velikost a hmotnost mozku) u koček domácích (Felis catus) a výsledky zprůměroval. To samé pak provedli badatelé s lebkami afrických divokých koček (Felis silvestris lybica), které jsou považovány za předchůdkyně koček domácích, a výsledky porovnali.

Africká kočka divoká plavá je považována za předchůdkyni kočky domácí. Proto si ji vědci (stejně jako její křížence s kočkou domácí) vybrali pro srovnání s kočkou domácí. Kočku divokou plavou (Felis silvestris lybica) chovali jako domácí zvíře již staří Egypťané zhruba před 5 tisíci lety. Pomáhala jim ochránit úrodu obilí před hlodavci.

Výsledek byl jednoznačný: mozková kapacita domestikovaných koček je o čtvrtinu menší než u koček divokých. Podle vědců je na vině domestikace. Aby tuto teorii potvrdili, zkoumali ještě skupinu kříženců domácích a divokých koček. A z měření zjistili, že jejich lebeční kapacita se pohybuje přesně mezi kočkami domácími a divokými.

Není pochyb o tom, že domestikované kočky ztrácejí původní schopnosti. Vždyť bezpečný domov s plnou miskou není pro kočku tak úplně adrenalinová výzva a absence nebezpečí nevyžaduje tak aktivní mozek.

Koneckonců stejný jev vědci pozorují také u dalších domácích zvířat. „Změny ve velikosti mozkové kapacity jsou dobře zdokumentovány i u jiných domestikovaných druhů, například u ovcí, králíků či psů,“ uvedli vědci ve studii. A podobný jev lze dokonce pozorovat i u lidí – oproti neandrtálcům má současný člověk mozek menší o pět procent.

Znamená to, že jsou domácí kočky o čtvrtinu hloupější než ty divoké? Tak úplně se to říct nedá. Každopádně lidé kladli během domestikace kočky důraz na její krotkost, tedy důvěru k člověku, což mělo vliv na to, jak se její mozek dál vyvíjel. Proto je mozek domestikované kočky prostě jiný.

Pochopení tohoto faktu pomůže dál objasnit některé vývojové změny, které domestikace divokých zvířat způsobuje. A přináší další otázky, ale i odpovědi, co může způsobit křížení domácích a divokých zvířat.