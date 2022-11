Jak mít více tepla, méně kouře? Dřevo sušte ideálně dva roky, radí experti

Pokud se tedy rozhodnete topit – ať doma nebo na chalupě – palivovým dřívím, je důležité znát pár zákonitostí, zejména ohledně jeho vlhkosti. Jak je to se dřevem čerstvě pokáceným, a proč experti radí: Dřevo sušte minimálně rok, nejlépe roky dva, ale ne víc než tři roky?

Nejčastěji je možné koupit právě „dřevo surové“, tedy čerstvě pokácené. To má v sobě poměrně hodně vody a není k topení vhodné. „Čerstvé dřevo je různě mokré podle toho, ve kterém ročním období byl strom pokácen. Obsah vody je v dřevní hmotě asi 35 až 60 procent, v zimě je sušší,“ píše se v Příručce správného vytápění, kterou vytvořili experti z Vysoké školy báňské v Ostravě.

Pokud má čerstvé dřevo v sobě 50 procent vody, znamená to, že když přiložíme do kamen jeden kilogram dřeva, dáme do ohniště půl kilogramu dřevní hmoty a půl litru vody.

„Protože voda nehoří, nejdříve se ohřeje a potom se začne v ohništi vypařovat, což spotřebuje část tepla. Následkem je nižší teplota a horší kvalita spalování,“ vysvětlují odborníci s tím, že tím pádem se sníží výhřevnost, zvýší se koncentrace látek, jako je oxid uhelnatý, těkavé organické látky či polycyklické aromatické uhlovodíky – všechny poškozují lidské zdraví i ozonovou vrstvu.

Jak tedy zajistit suché dřevo?

Jednoduše. Musí se nechat vysušit. A to tak, aby mělo podíl vlhkosti 20 procent a méně. „Čím méně vody ve dřevu je, tím méně energie se při spalování spotřebuje pro její odpaření, a tím více energie se uvolní do vytápění domácnosti,“ radí příručka.

Dřevo je dobré uskladnit a nechat sušit v dobře větraném dřevníku nebo venku pod přístřeškem. Ale rozhodně to není rychlý proces. Obsah vody totiž klesne pod 20 procent za přibližně jeden až dva roky. „V ideálním případě je lepší mít vlhkost menší než 15 procent. Z pohledu zvýšení výhřevnosti není ovšem mnohaleté (déle než tři roky) sušení dřeva výrazně přínosné,“ radí experti.

„Pokud moudrý člověk topí dřevem, nechá jej aspoň dva roky vysušit, protože ví, že bude mít více tepla, spálí méně dřeva, méně se mu bude kouřit z komína a spalovacímu zařízení prodlouží životnost,“ dodávají.