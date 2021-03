Kouřit může i drahý kotel, když budete nesprávně topit, varuje odborník

Platí, že nový kotel rovná se méně zplodin v ovzduší?

Abyste dosáhl na tu kotlíkovou dotaci, musíte technicky splňovat podmínky pro nové topeniště, které si budete pořizovat. To jsou obvykle kotle na pevné palivo a mohou být s ručním, anebo automatickým přikládáním. V prvním případě vidím určitý problém, protože tam v podstatě můžete strčit cokoliv, i to, co do topeniště nepatří. Tím pak vlastně porušujete zákon, protože v našem právním prostředí je topivo pro kotel definované výčtem. Topivem je tedy dřevo nebo uhlí. Například do kotle nepatří papír, protože to není definované topivo, do kotle nepatří plasty nebo odpad. Topení nevhodným materiálem se dá vyhnout, pokud používáte automatický kotel, například ten, který zpracovává pelety. To už vás nutí používat materiál, který je pro kotel určený.