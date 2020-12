Zlaté prasátko s rouškou bude dobrá vzpomínka, říká výrobce vánočních ozdob

Výrobce věří, že tento rok bude v tomto roku naprosto ojedinělý, a že tedy ozdoba v podobě zlatého prasátka s rouškou bude jen úsměvnou připomínkou zvláštního roku, kdy do našich životů zasáhl koronavirus a nutná opatření bránící šíření nevyzpytatelné nemoci.

„Některým prasátkům dopisujeme na zadeček i rok 2020, protože je to jednoznačně hit letošních Vánoc. Bude to dobrá vzpomínka na tento rok, kdy nás postihla pandemie,“ uvedl výrobce vánočních ozdob Pavel Joska.

A jak takové prasátko vzniká? Základem je nenápadná skleněná trubice. „Z té se udělají odtažky, z nich pak koule nebo figurky, které se foukají přímo do forem,“ popisuje zkušený výrobce.

Pokud nemá skleněná ozdoba zůstat čirá, putuje dále do stříbřírny, kde ji zevnitř postříbří. Některé odzoby se pak smáčejí do barev, jiné se stříkají, záleží na barevném odstínu, protože pro každou barvu je vhodný jiný postup; rozdílně se totiž chovají a na každou platí jiný postup.

No a po zaschnutí barev konečně přichází čas na ruční malování. Hezky pomaličku, krok za krokem. „Není to tak, že by se to namalovalo celé najednou,“ vysvětluje Pavel Joska, že po namalování už se ozdoby jen oříznou, tzv. ozáponkují, zabalíme a rozešlou zákazníkům.

Podle žen, které ozdoby ručně malují to není úplně jednoduchá práce. Jednak by měla být jedna ozdoba jako druhá, malířka ovšem také musí ideálně trefit třeba vzdálenost očí od sebe, nebo se jí nesmí klepat ruka při malování linek. A to si představte, že prase má roušku zavázanou až na zadečku, těsně nad zlatým ocáskem. To jsou čtyři tenké linky téměř přes celé tělíčko a ještě mašle.

Nezbývá než doufat, že za rok už budou zlatá prasátka opět jen tradičním symbolem hojnosti, slunce a zimního slunovratu a ždánou roušku k tomu potřebovat nebudou.