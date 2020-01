Zelené kamarádky, které s vámi přežijí i klimatizaci v kanceláři

Typy na konkrétní vhodné rostliny do kanceláře Tlustice, kráska s nelichotivým jménem, bude spokojená všude, kam ji postavíte. Když ji nepřelijte a dopřejete jí přiměřené světlo, budete se z ní těšit řadu let. Šeflera má ráda světlo i polostín. Substrát udržujte vlhký, na chladném místě ji zalévejte jen sporadicky. Když ji budete zaštipovat, bude kompaktnější. Fíkus benjamin nejlépe prospívá na světlém stanovišti bez poledního slunce. Když ho zapomenete zalít, dá to najevo povadlými listy. Po zálivce se rychle zotaví. Aloe (dva fešné kultivary v popředí skupinky) také patří k bezúdržbovým sukulentům. Má ráda světlo a slunce, a jako pouštní rostlina skvěle zvládá suchý vzduch. Mezi pokojové rostliny vhodné do kanceláře patří také: Anturie neboli toulitka, která potřebuje světlo, ale ne přímé slunce. V zimě udržujte půdu teplou a vlhkou. Miluje rosení, ale květům se vyhněte, jinak se na nich udělají hnědé skvrny. Nikdy ji ovšem nesmíte přelít.

Kalanchoe neboli kolopejka patří k sukulentním rostlinám. Stačí jí minimální zálivka. Když je vystavena dennímu světlu jen 8 až 10 hodin denně, nejspíš znovu vykvete.

Zelenec vám odpustí, když ho občas zapomenete zalít, ale nedovolte, aby špičky listů začaly hnědnout. Máte-li ho v klimatizované nebo přetopené kanceláři, občas ho roste.

Datlovník je vděčný za rosení, ale v zimě ho zalévejte jen střídmě, aby substrát nevyschl. Dejte ho na světlé místo, ale mimo přímé slunce.