Být mořskou pannou. Mermaiding milují i muži. Stírá rozdíl mezi sportem a hrou

Plavat s nohama pevně přimknutýma k sobě je poněkud extravagantní nápad. Když se ale nacpete do kostýmu, který připomíná mořskou pannu, hned to dostane jiný šmrnc. Musíte ovšem počítat s tím, že to na veřejném koupališti bude budit rozruch. Speciálně ta část, jak se s nohama u sebe pokusíte dohopkat ke stánku pro langoš.

Ačkoliv se u mermaidingu mluví o plavání, jde spíš o potápění. Asi by se hodilo vysvětlit, že mermaid je anglický výraz pro mořskou pannu. Její pohyb připomíná rybu a ta, jak známo, není kachna. Celé tělo proto patří pod vodu, případně elegantně vyložené na břeh, kde může dekorovat útes.