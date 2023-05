Žena se cítí nejlépe jako mořská panna, uzpůsobuje tomu celý život

Dvaatřicetiletá hudebnice a influencerka Cassia Sia Shells se zamilovala do vzhledu mořské panny. Nasazuje si ocas a u ní doma to vypadá jako pod mořskou hladinou. Být v „kůži“ mořské panny ji zkrátka uklidňuje a je to pro ni prý nejpřirozenější. Volný čas tráví v moři, bazénu nebo na pláži.