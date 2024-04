Asi už vás to napadlo. Dá se ještě věřit fotografiím, když se dají tak snadno pozměnit? S aplikací v mobilu to zvládne každý. Kdy je retuš fotky ještě obhajitelná? A co když jsme k manipulacím čím dál lhostejnější, protože upravená realita se nám líbí a stokrát vylepšená skutečnost se stává pravdou? | foto: Koláž Magazín DNES