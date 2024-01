Vyrobte dětem pískoviště s poklopem a lavičkou. Co kutíte v zimě v dílně vy?

Na jaro si ještě počkáme, ale znáte to. Jak oschnou meze a začne hřát sluníčko, není nic lepšího než vytáhnout děti na vzduch, na zahradu. To už se potom člověku nechce zavírat se někde v dílně. A pískoviště je jednou z kratochvílí, které děti umí zabavit a venku udržet. A kdy jindy se do jeho výroby pustit než za dlouhých zimních odpolední a večerů.