Negativní Rooney vynechá kvůli koronaviru tři zápasy Derby County

12:55

Minulý čtvrtek se dostal do kontaktu s mužem, u kterého byl zjištěn pozitivní nález na koronavirus. Proto musel Wayne Rooney navzdory negativnímu testu do karantény. „Jsem naštvaný a zklamaný, že vynechám zápasy, na druhou stranu jsem rád za sebe a rodinu, že jsem negativní,“ komentoval to čtyřiatřicetiletý fotbalový útočník druholigového anglického klubu Derby County na twitteru.