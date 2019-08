Vrátí se Rooney do Anglie? Budeš náš hrající asistent, láká ho Derby County

Rooney má sice s DC United ještě smlouvu na dva roky, nikdy se však netajil tím, že by jednou chtěl trénovat. „Studium trenérské licence jde zatím dobře,“ usmíval se před týdnem během Zápasu hvězd americké MLS.

„Ale samozřejmě jsem stále fotbalista a chci nadále hrát. Až nastane ten pravý čas, můžu se vrhnout na koučování,“ dodal.

Wayne Rooney has arrived in the UK ahead of talks today with Derby County over a move as player-coach https://t.co/sGVfK1QyA2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 6, 2019

Ten pravý čas možná nastal. Rooney, který během úterka podle zpráv britských médií dorazil na jednání do Londýna, navíc dostává příležitost obě role skloubit: pokud by někdejší hráč Evertonu a Manchesteru United na nabídku Derby kývl, stal by se hrajícím asistentem bývalého nizozemského reprezentanta Phillipa Cocuho.



Samotný Cocu, jehož svěřenci na úvod Championship v pondělí zdolali exligový Huddersfield 2:1, sílící spekulace v rozhovoru pro BBC Radio Derby komentovat odmítl.

„Nemůžu k tomu nic říct. Snad jen že tvrdě pracujeme na tom, abychom náš tým doplnili, hledáme ty nejlepší možné hráče pro určité pozice. Ve světě fotbalu nemá smysl mluvit předtím, než je cokoliv podepsáno,“ uvedl nový trenér Derby County.



Osmatřicetiletý Cocu na lavičce Derby nahradil jinou bývalou hvězdu Franka Lamparda. Někdejší anglický reprezentant byl po sezoně, ve které klub dovedl do finále play off o postup do Premier League, jmenován novým koučem Chelsea, kde jako hráč strávil třináct let.

Pozice hrajících trenérů na nejvyšší úrovni opět získává na popularitě, v současné době ji vykonává třeba Vincent Kompany - bývalému kapitánovi Manchesteru City, který vede jako hlavní kouč Anderlecht Brusel, je stejně jako Rooneymu třiatřicet.

V posledních dvaceti letech nicméně třeba anglická Premier League zažila jen čtyři případy „hráčů-manažerů“, vždy navíc šlo o přechodné řešení. Stuart McCall (Bradford City, 2000) v této roli absolvoval jen dva zápasy, dvakrát se k tomuto tahu po odvolání hlavních trenérů uchýlila Swansea (Garry Monk, 2014 a Leon Britton, 2017).

Nejslavnějším hrajícím trenérem z nedávné doby byl Ryan Giggs v Manchesteru United po vyhazovu Davida Moyese. Velšská ikona vedla nejúspěšnější tým anglické historie ve čtyřech utkáních s bilancí dvou vítězství, jedné remízy a jedné porážky.

V předposledním zápase sezony, v němž United na Old Trafford zvítězili nad Hullem 3:1, nasadil na posledních dvacet minut sám sebe. Nakonec šlo o jeho fotbalovou derniéru.