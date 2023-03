Trenérský recidivista Mourinho. Potřetí v sezoně vyloučen, chce se soudit

Úterní dohrávku italské ligy nezvládl Mourinho ani jeho tým. AS Řím podlehl v Cremoně poslednímu týmu tabulky 1:2, pro kterého to bylo vůbec první vítězství v sezoně. Rozhodující gól padl v závěru z penalty.

Kvůli ní se však Mourinho nevztekal, v tu chvíli už seděl na tribuně. Prostor u hřiště a na lavici musel opustit hned po zahájení druhého poločasu za stavu 1:0 pro soupeře.

Na doporučení čtvrtého sudího, jenž zápas tráví mezi lavičkami, přiběhl k portugalskému kouči hlavní rozhodčí Marco Piccinini a vyloučil ho. Mourinho se vztekal, sápal se na sudí, křičel, gestikuloval.

„Čtvrtý rozhodčí mě vyprovokoval. Takhle se mnou žádný rozhodčí nikdy nemluvil,“ prohlásil Mourinho na tiskové konferenci.

„Nebojte, nejsem blázen. Proč jsem se tak choval, byla reakce na to, že se něco stalo. Teď potřebuju vědět, jestli se můžu právně bránit,“ zdůraznil Mourinho.

„Hlavní mi dal červenou, protože mu to řekl čtvrtý rozhodčí. Ale ten není dost upřímný, aby přiznal, co řekl on mně, jak se ke mně choval a co vyvolalo moji reakci.“

Na svou obranu se Mourinho snaží získat zvukový záznam incidentu, kde by bylo slyšet, na jaká slova náhradního sudího reagoval. „A to už vůbec nebudu řešit, že rozhodčí Serra je z Turína a my v neděli hrajeme s Juventusem,“ zmínil ironicky.

Pikantní je, že když Mourinho loni v listopadu dostal červenou kartu v závěru duelu s FC Turín, jako čtvrtý rozhodčí u toho byl Piccinini, hlavní sudí z Cremony. „Tenkrát jsem si červenou kartu zasloužil,“ přiznal Mourinho. Sudího nazval klaunem a několikrát to zopakoval.

Co řekl v úterý večer v Cremoně, však neventiloval. Trval si na svém, že Serra se k němu choval skandálně.

„Bylo to neomluvitelné. Po zápase jsem si šel s rozhodčími promluvit. Piccinini mi řekl, abych se Serrovi omluvil,“ líčil Mourinho. „Serrovi jsem řekl, že by měl mít odvahu vysvětlit, co se stalo, ale on měl najednou problémy s pamětí. Chci, aby se to řešilo veřejně.“

Druhý den disciplinárka vynesla verdikt, zastavila mu činnost na dvě utkání a uložila pokutu deset tisíc eur.

„Vehementní protesty, opakující se nevhodné chování po červené kartě a urážlivé výrazy směrem ke čtvrtému rozhodčímu,“ odůvodnila komise verdikt.

Tím to však nekončí, státní zastupitelství na základě informací médií zahájilo vyšetřování a vyslechne jak kouče, tak čtvrtého rozhodčího Serru. Ten mu údajně během výměny názorů po jednom ze zákroků řekl vulgární nadávku.

José Mourinho, trenér AS Řím, během ligového utkání v Cremoně.

Mourinho je trenérským „recidivistou“. Od léta 2021, kdy vede AS Řím, viděl už osm karet, pět červených a tři žluté.

První červenou kartu obdržel na podzim 2021 ve vypjatém utkání proti Neapoli. Před rokem v zápase proti Hellasu Verona. Protestoval proti rozhodnutí sudího a pak naštvaně kopl míč na tribunu. Na lavičku nesměl dvě utkání a k tomu zaplatil pokutu 20 tisíc eur.

V současném ročníku loni v září se neudržel při zápase s Atalantou Bergamo (0:1), po zákroku na Zaniola vběhl na hřiště a dožadoval se, aby se hlavní sudí podíval na video a nařídil penaltu. Červenou kartu však viděl Mourinho.

Další vyloučení za protesty následovalo ve zmíněném duelu s Turínem.

AS Řím po porážce v Cremoně zůstal pátý bod za čtvrtým Laziem.

„Nebylo to od nás dobré, naše hře chyběla intenzita a snaha zápas rozhodnout. A za to jsme zaplatili, nezasloužili jsme si vyhrát, ale porážka je krutá. Když jsme vyrovnali, mysleli jsme si, že můžeme uspět, ale udělali jsme penaltu,“ poznamenal k zápasu.

„Přitom jsem hráčům před zápasem řekl: Představte si, že je to poslední utkání sezony. Pokud nevyhrajeme, půjdeme do Evropské ligy. Pokud zvítězíme, bude z toho Liga mistrů. Bohužel.“