Šedesátiny slaví právě nyní ve čtvrtek a vášeň ho rozhodně neopouští. Štace v AS Řím, se kterým hned první rok slavně ovládl Konferenční ligu, se dá klidně považovat za jeho trenérský restart.

Mourinho touží po návratu do Ligy mistrů a taky nezapomeňte, že si ještě nesplnil svůj velký sen. Rád by jednou vedl portugalskou reprezentaci, což by pošimralo jeho ego: „Ne že bych se k tomu upínal, ale líbilo by se mi to.“