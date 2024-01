Angažmá hrůzy. Vaclík ukončil smlouvu v Americe po půl roce bez jediného startu

Vaclík přicházel do Ameriky na konci srpna z Anglie, kde půl roku chytal za druholigový Huddersfield.

Stejně dlouho vydržel i v novém působišti, kde se neprosadil přes americké duo Jacob Jackson a Earl Edwards. Přicházel jako náhrada za srbskou jedničku Djordjeho Petroviče, jenž v létě přestoupil do Chelsea.

Přes léto trénoval na Strahově s bývalým sparťanem Matějem Kovářem a hledal si angažmá. Spojován byl i se Spartou, nakonec si vybral Spojené státy.

Tam po delší pauze naskočil do tréninku, ale do brány už se nedostal. Americká liga MLS navíc pro Revolution skončila na začátku listopadu, kdy vypadli z play off.

„Když jsem podepisoval kontrakt, byl tam jiný trenér. Poté se to ale celé zamíchalo. Byl tam nějaký problém, do kterého nevidím. Pak jsem ale zjistil, že trenér gólmanů nového brankáře nechtěl. A člověk, který mě v klubu nechtěl, o mém vytížení nakonec rozhodoval. A podle toho to dopadlo “ popsal Vaclík v listopadovém rozhovoru pro server TN.cz.

Zároveň připustil, že by ho lákal i návrat do Evropy. „Stoprocentně. Sám jsem zvědavý, co se teď stane. Pokud by přišla nabídka, která by dávala smysl, a tady by to pokračovalo stejně, tak si myslím, že já i klub tomu budeme otevření,“ poznamenal Vaclík.

Revolution navíc nedávno angažovali nového brankáře. Vaclík je teď volným hráčem, takže může vyjednávat o novém působišti.

Někdejší sparťan, který je mistrem ligy z roku 2014, působil čtyři roky ve švýcarské Basileji. Následně přestoupil do Sevilly, kde byl tři roky a vyhrál Evropskou ligu. Dvě sezony strávil v řeckém Olympiakosu. Pak následovaly krátké štace v Anglii a Spojených státech.

Za národní tým naposledy chytal loni v červnu při výhře 4:1 v Černé Hoře v přípravném duelu.

„Rok 2023 se mi profesně moc nepovedl, fotbal stál za pytel. V Huddersfieldu jsem chytal druhou anglickou ligu naposledy v polovině dubna a od té doby jsem si v ostrém zápase nezahrál. Tohle byl můj nejhorší fotbalový rok,“ přiznal Vaclík v prosincovém rozhovoru pro sport.cz.