Vaclíkova revoluce. Reprezentační gólman bude chytat ve Spojených státech

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík bude v kariéře pokračovat ve Spojených státech. Jako volný hráč přestoupil do klubu New England Revolution. Druhý tým tabulky Východní konference na oficiálním webu uvedl, že s českým reprezentačním gólmanem podepsal smlouvu do roku 2024 s roční opcí.