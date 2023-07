Trénuje sám a čeká. Už bych rád někam patřil, přeje si gólman Vaclík

Čtyřiatřicetiletý brankář je od května bez angažmá. Naposledy pomáhal Huddersfieldu k záchraně v druhé nejvyšší anglické soutěži.

Po návratu z červnového reprezentačního srazu trénuje individuálně. „Už je to dlouhé,“ přijde mu.

„Jednáme, bavíme se, čekáme. Ale nepřišlo nic, že bych si řekl: Jo, to je ono, jdu do toho.“

Přitom o nabídky nouzi nemá. Situaci kolem něj sondoval Slovan Bratislava, který v kvalifikaci bojuje o Ligu mistrů.

Vyptávají se kluby z Premier League, z Championship, ze Španělska, kde si udělal jméno v Seville, z Belgie či Francie.

„S brankáři je to, co se přestupů týče, složitější než s hráči. Trh se moc nehýbe, celé se to vleče. Nečekal jsem to, že to bude takhle trvat,“ přemítal.

Hugo Lloris byl na odchodu z Tottenhamu, ale zůstává. Dean Henderson chtěl zůstat po hostování v Nottinghamu, ale Manchester United ho zatím neuvolnil. David Raya dával najevo, že chce pryč z Brentfordu, ale rovněž tam pořád je.

Český brankář Tomáš Vaclík v duelu Ligy národů proti Švýcarsku.

I na tom může záviset Vaclíkův osud.

Brankářský trh v letním transferovém období může rozhýbat přestup Andrého Onany, který šel z Interu Milán do Manchesteru United za víc než miliardu korun.

„Byly možnosti, které by se mi líbily. Ale pořád tam něco je, proč to nejde. Slyším, že by musel ten a ten gólman odejít, že není možné mít na soupisce čtyři brankáře. Proto musím čekat,“ podotkl Vaclík.

Čtyři roky v Basileji, tři sezony v Seville, rok a půl v Olympiakosu a poslední jaro v Huddersfieldu. Není čas se vrátit domů?

„Cítím, že v Česku bych mohl jít jen do jednoho klubu...“ Není těžké si domyslet, že jde o Spartu.

Ale ta místo zkušeného brankáře se čtyřiapadesáti reprezentačními starty a vítěze Evropské lize se Sevillou z roku 2020 preferuje o jedenáct let mladšího Matěje Kováře, jehož příchod z Manchesteru United řeší.

Mimochodem, Kovář a Vaclík v minulých dnech trénovali společně.

A Vaclík? Dokdy hodlá čekat?

„Věřím, že už jen poslední týden. Ale to si s manželkou říkáme od začátku července,“ poznamenal s hořkým úsměvem.

„Neřekl bych, že jsem z toho nervózní. Ale rád bych už někde byl, trénoval s týmem, byl v kabině s klukama. Ale nejsem naivní, není to tak jednoduché.