Nedokázali jsme se přiblížit výkonům z června. Máme na víc, míní Vaclík

Češi se kvůli historickému debaklu a poněkud překvapivému vítězství Švýcarska ve Španělsku dostali do obtížné pozice.

Propadli se na poslední příčku tabulky a aby se vyhnuli pádu z elitního patra soutěže, budou muset Švýcary v úterý na jejich půdě porazit.

„Musíme se poučit a dát do kupy. Čeká nás složité utkání a musíme vyhrát, musíme se připravit velice velice dobře,“ řekl Vaclík.

Byl to váš nejhorší zápas v národním týmu?

Osobně jsem zažil horší, třeba před pěti lety v Severním Irsku v kvalifikaci o mistrovství světa, kdy jsme prohráli rozhodující zápas nula dva. Spíš jsem zklamaný, že jsme se jako tým nedokázali vůbec přiblížit tomu, čeho jsme schopní.

V červnu jste se prezentovali úplně jinak, v tom byl největší problém?

To mě mrzí nejvíc, jsem si jistý, že tým má na mnohem víc. Nedokázali jsme se výkonům, co jsme v červnu předvedli, přiblížit. Individuálně i kolektivně. U toho bych začal. Sami jsme si dokázali, že jsme schopní odehrát lepší zápasy i s těmi nejlepšími na světě. Ale tentokrát tomu náš výkon vůbec neodpovídal.

Jedním z momentů zápasu byla vaše srážka s Cristianem Ronaldem, který si z ní odnesl krvavý šrám na nose. Jak k tomu došlo?

Trefil jsem ho dlaní do nosu, myslím, že jsem hrál i balon. Potom jsme se srazili. Doufám, že jsem mu ten nos nezlomil, protože mu hodně krvácel. Spadli jsme oba tak blbě, že jsem rád, že jsme byli schopní zápas dohrát.

ZNÁMKOVÁNÍ ohodnoťte výkon českých fotbalistů proti Portugalsku

Mluvili jste spolu potom, zajímal jste se, jak na tom je?

Jo, na hřišti jsem se s ním hned bavil a po zápase jsem se za ním zastavil v kabině, zeptat se, jak na tom je. Říkal, že dobře.

Dá se považovat za drobné pozitivum, že se Cristiano Ronaldo proti Česku podruhé za sebou neprosadil?

Já bych radši hrál jedna jedna, kdyby dal gól. Tohle jako pozitivum brát nemůžeme.

Nakolik vám zkomplikovalo situaci střídání Jakuba Brabce, lídra obrany, po zhruba dvaceti minutách? Nahradil jej Ondřej Kúdela.

První chci říct, že Ondra to odehrál dobře. Myslím, že tu svou roli zvládl. Kuba po posledních výkonech si vydobyl pozici lídra obrany, on je z té defenzivní trojky nejkomunikativnější. V určitých momentech nám chyběl. Ondra si to ale odehrál naprosto v pohodě, byl klidný na balonu jako vždy a kromě komunikace, kdy Kuba Brabec to v sobě má, žádný problém nebyl.

Mohlo to podle vás dopadnout jinak, kdyby Patrik Schick proměnil penaltu v nastavení prvního poločasu?

Mohlo i nemuselo. Byl to moment, který nám mohl vlít více energie do žil, dát těsně před pauzou branku na jedna dva, dostat se do zápasu. Hrozně by nám to pomohlo po výkonu, který nebyl dobrý. Bohužel Patrik neproměnil. Tak nějak to zapadá do našeho výkonu.

Čekali jste, že do Švýcarska pojedete s tím, že je potřeba zvítězit?

Úplně ne, upřímně jsem nečekal, že Španělé jsou schopní doma prohrát. Mění se tím pro nás hodně, nečeká nás nic jednoduchého. Už doma se Švýcary jsme viděli, že mají obrovskou kvalitu, jejich výsledky nejsou náhodné.

Jak na to, aby se výkon změnil?

Musíme si sednout, koukneme se na video, probereme zápas. Dáme se, věřím, i zdravotně do kupy, spousta kluků potřebuje ledovat, mají bolístky. Je to zápas venku, věřím, že nám sedne lépe.