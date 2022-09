Špatné výkony, lehkovážné chyby, hráče chválit nebudu, kritizoval Šilhavý

Šilhavý v reprezentační éře zažil už horší zápas, před třemi lety na začátku evropské kvalifikace tým prohrál v Anglii 0:5.

Ale od debaklu v Londýně se národní mužstvo odrazilo k postupu na šampionát, kde uhrálo čtvrtfinále a následně postoupilo do nejvyšší úrovně Ligy národů.

Po sobotním debaklu v pražském Edenu však má záchranu mezi elitou nahnutou, v úterý musí ve Švýcarsku vyhrát, jinak spadne zpátky do Ligy B.

„Je to komplikace. Líp by se tam jelo, kdyby nám stačila remíza. Víme, co Švýcaři umí, i u nás hráli dobře. Ale i mě překvapilo, že vyhráli ve Španělsku, s tím jsem nepočítal,“ řekl Šilhavý. „A nám se zápas zase vůbec nepovedl.“

Proč, co bylo příčinou?

Abychom mohli proti tak silnému soupeři pomýšlet na dobrý výsledek, musíme podat mimořádný výkon. A to se nestalo. Nehráli jsme dobře, dělali jsme individuální chyby, byli nedisciplinovaní.

Zlomila zápas neproměněná penalta v závěru poločasu, kdy Schick mohl snížit na 1:2?

Dostali bychom se do kontaktu, bylo by příjemné zkorigovat gólem do šatny. Netvrdím, že bychom to otočili, ale Portugalci by to měli složitější. I před jejich prvním gólem jsme měli velkou šanci, gólovku jako hrom. Nedali jsme, oni své šance ano. Jakmile dali třetí gól, už si to nenechali vzít.

Nepřišlo vám, že po třetí brance byl tým odevzdaný, že mu chyběla chuť, která ho dosud zdobila?

Určitě hráče chválit nebudu, ale to si vyhodnotíme. Byly tam špatné výkony, dělali jsme lehkovážné chyby. Budeme si to muset vysvětlit, aby se to neopakovalo. S tím, co jsme dnes odehráli, jsme nemohli pomýšlet na žádný slušný výsledek.

Nepodepsal se na týmovém výkonu fakt, že několik hráčů neprožívá v klubech dobré období?

Věříme hráčům, které jsme povolali. Zase na hřišti nebyl nikdo, který by podal vyloženě špatný výkon. Ale musíme si sednout, aby se tento celkový projev neopakoval.

Hodně defenzivně jste hráli záměrně, nebo vás soupeř k tomu donutil?

Nemyslím si, že jsme hráli příliš defenzivně. Chtěli jsme hrát odvážně, soupeře atakovat vysoko. To se dělo, ale Portugalci nás přehráli a my pak nebránili dobře. Přechod do defenzívy byl špatný a ještě ke všemu jsme vzadu dělali chyby.

Nemohlo to být tím, že jste na hřišti měli hodně ofenzivních hráčů, kterým zvolená taktika nemusí sedět?

Rozumím, že kluci chtějí útočit, dávat góly. Já si opravdu nemyslím, že jsme dnes jen bránili, ale když nám z toho napadání Portugalci vyjeli, byli nebezpeční. Můžeme si říct, že budeme hrát otevřeně, že si to i s takovým soupeřem rozdáme. Ale taky musíme vzít v potaz, koho máme k dispozici, proti komu hrajeme. Mužstvo máme silné, ale musíme hrát týmově na hranici možností. To dnes nebylo. Jestli nervozitou? Jestli jsme si věřili, nevěřili? Nedoráželi jsme hráče, byli jsme od nich daleko. Musíme si k tomu sednout a rozebrat si to.

Už před utkáním jste přišli o Masopusta s Janktem. V průběhu první půle odstoupil Brabec. Jak to s ním vypadá?

Špatně, asi taky odjede. Zbylo nám sedmnáct hráčů do pole, řešíme to a chceme povolat další hráče. Oznámíme to během neděle.