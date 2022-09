Zahozenou penaltu probíral i s Ronaldem. Byl jsem v záklonu, vyčítal si Schick

Sám Cristiano Ronaldo za českým útočníkem na začátku druhého dějství přišel a ptal se na osudový moment.

„Bavili jsme se o té penaltě. Sám mi říkal, že viděl, že jsem byl moc v záklonu,“ líčil Schick.

Sehrál v tom, že jste překopl bránu, roli i terén, nebo šlo zkrátka o špatné provedení?

O terénu to nebylo, špatně jsem to kopl. Byl jsem v záklonu, dal jsem do střely víc síly, než bylo třeba. Byl jsem rozhodnutý, že budu kopat doprostřed, ale bohužel to letělo nad.

Říkal jste si v tu chvíli, že jde o výjimečnou šanci vrátit se do zápasu?

V první půli jsme měli aspoň nějaké příležitosti. Jít do kabiny za stavu jedna dva, to pak možná mohlo vypadat jinak. Jenže druhá půle nebyla vůbec dobrá. Neměli jsme šanci, Portugalci byli mnohem lepší a my jsme dělali strašně moc chyb. Dopředu jsme vůbec nic neměli, tam to bylo jednoznačné.

V čem byl podle vás největší rozdíl?

Hráli jsme zbytečně moc defenzivně. Vůbec nám nešel presink, naše napadání bylo úplně špatné, pokaždé nám z něj jednoduše vyjeli. Myslím, že jsme nemuseli hrát až tak defenzivně, asi tak.

Co vaše ruka?

Neves mi při dopadu celou vahou dupnul kolíky na ruku, což bylo bolestivé. Doufám, že to nebude zlomené a na další zápas budu připravený.

Dva roky neporazitelnost v Edenu, teď nejvyšší domácí porážka. Co tomu říkáte?

No, co se dá dělat. Hráli jsme proti světové kvalitě a rozdíl tam byl vidět. Zápas se nepovedl, kvalita Portugalců byla prostě úplně jinde.

Abyste se udrželi, musíte zvítězit ve Švýcarsku, které uspělo ve Španělsku. Co na to říkáte? Překvapilo vás to?

Věděli jsme, že Švýcaři mají šanci porazit Španěly. Počítali jsme s tím, že se to může stát a nezbývá nám nic jiného, než vyhrát. Jinak z první skupiny mizíme.

Berete výsledek jako ostudu?

Bohužel, jak jsem říkal, kvalita Portugalců byla větší než naše. Nehráli jsme dobře. Dostávali jsme i celkem laciné góly. Nevím, můžete to nazvat ostudou, jak chcete, já bych řekl, že kvalitativně byli Portugalci úplně jinde.

Mohlo se na výkonu projevit ne zcela dobré rozpoložení jednotlivců z klubů? Nedaří se West Hamu s Coufalem a Součkem či Leverkusenu s vámi a Hložkem.

Samozřejmě je vždycky lepší, když člověk přijede v nejlepší formě, ale jen o tom to není. Tady v nároďáku je fotbal trochu jiný a bylo to o tom.