Místo pohody stres. Pořád sním o Premier League, říká Vaclík po příchodu do Anglie

Zatím však musí vzít zavděk Championship a boji o záchranu, který naopak přináší permanentní stres.

Zažije ho s Huddersfieldem, kam v poslední den přestupového období přišel z Olympiakosu Pireus. „Jsem Huddersfieldu vděčný, že mě vzal. A že mi tam dají hned šanci,“ vypráví nadšeně.

Tomáš Vaclík narozen 29. března 1989 kariéra: Vítkovice, Viktoria Žižkov (2010 až února 2012), Sparta (únor 2012 až 2014), Basilej (2014 až 2018), Sevilla (2018 až 2021), Olympiacos (2021 až leden 2023), Huddersfield (leden 2023 - ?) reprezentace: 53 zápasů účastník Eura 2016 a 2021 vítěz Evropské ligy se Sevillou (2021) Ligové tituly: 1x se Spartou, 3x s Basilejí, 1x s Olympiakosem Fotbalista roku 2018 Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Česka 2018/2019

V bráně kvůli zranění ramene a následné operaci totiž nestál od 27. září, kdy odstoupil z utkání Ligy národů ve Švýcarsku.

Do akce půjde hned v sobotu proti Queens Park Rangers a do konce sezony ho čeká dalších osmnáct utkání.

„Než jsem se zranil, tak jsem za Olympiakos stihl třináct zápasů. Když to všechno půjde dobře, budu jich mít za sezonu přes třicet. A to i se čtyřměsíční pauzou,“ poznamenává.

Takže jste udělal dobře?

Uvažoval jsem tak, že za Olympiakos bych neodchytal už nic. Dali mi najevo, že by bylo lepší, abych si v lednu něco našel a odešel. Kdybych zůstal, v červnu by mi skončila smlouva, a tak bych od října neměl odchytaný jediný zápas. Takhle bych měl mít za jaro v kapse devatenáct utkání v jedné z nejtěžších soutěží na světě.

Proč byste v Olympiakosu už šanci nedostal? Vždyť do zranění jste byl jedničkou, v minulé sezoně získal s týmem titul, byl zvolen nejlepším brankářem ligy a v létě pomohl k postupu do Evropské ligy.

Když jsem byl v říjnu po operaci, dozvěděl jsem se, že když budu chtít, můžu v lednu jít. A za další dva tři týdny jsem byl na transferlistu. Dokonce mi řekli, že mě pustí i zadarmo. Bylo to jasné. Přitom před operací mě ujišťovali, že dostanu šanci si svou pozici vybojovat zpátky.

Nepřišlo vám to zvláštní, když jste do té doby chytal všechno?

Divné to je. Přitom v létě mě nepustili do Španělska, měl jsem nabídku z první ligy. V žádném případě nikam nepůjdeš, řekli mi. Bylo to 31. srpna a za měsíc bylo všechno jinak. Podepsali řeckého gólmana, chytal slušně. Asi to bylo kvůli němu.

Jak získat do Anglie pracovní povolení K angažmá v Anglii potřeboval český brankář Tomáš Vaclík pracovní povolení. Za normálních okolností by podmínky pro jeho udělení splnil bez problémů, ale kvůli zranění, kterého ho vyřadilo na tři měsíce, měl namále. „Musel jsem dosáhnout určitého počtu bodů, které se dávají za starty v reprezentaci, v pohárech i za klub v posledních letech. Kdybych nebyl zraněný, měl bych jedenadvacet bodů, přitom stačilo jen patnáct. Ale mně šest bodů odečetli, takže jsem se tam nakonec vešel. Ale kdybych zůstal v Olympiakosu do léta a už nic neodchytal, asi bych se do Anglie nedostal,“ líčí Vaclík.

Jak jste to vzal?

Za ten rok v Řecku jsem se naučil, že stát se může všechno. Aspoň jsem měl čas dát se dohromady. Netlačili na mě, abych se co nejdřív vrátil. Měl jsem cíl, abych byl v lednu fit.

Kdy se nové angažmá v Anglii začalo rýsovat?

Až během ledna. Do té doby jsem podle pravidel ani s nikým jednat nemohl. Na to, že jsem byl přes tři měsíce bez fotbalu, se těch konkrétních nabídek sešlo dost.

Odkud ještě?

Z Turecka, Ameriky, Španělska i z Holandska. Byl jsem v kontaktu s Alkmaarem, ale potřebovali gólmana hned na začátku ledna a to já ještě připravený nebyl. Fyzioterapeut Martin Janoušek, se kterým jsem šest týdnů rehabilitoval, a lékař Martin Zeman, který mě operoval, mi říkali, abych šel do zápasu až po čtyřech měsících. A to vychází právě na tuhle sobotu. Byl bych sám proti sobě, kdybych návrat uspěchal. Jít po takovém zranění a ještě v mém věku do rizika, to bych si taky mohl ukončit kariéru. A taky by to nebylo fér vůči klubu. Vzali by mě a já bych jim řekl, že ještě do brány nemůžu.

Kdybyste se nezranil, nejspíš byste se teď v lednu k vysněnému angažmá na ostrovech nedostal. Napadlo vás to?

Asi by to tak bylo. Za ten první rok jsem si v Olympiakosu vybudoval pozici, že bych chytal pořád a zůstal do konce smlouvy. Pak přišel trenér s tím, že se to otočilo. Bylo to rychlé.

Zranění vám pokazilo i poslední rok v předchozím angažmá v Seville. Tenkrát se po první vlně pandemie sezona dohrávala až během léta a vy jste si poškodil koleno.

Dochytal to Bunú, měli jsme týden volno a pak jeli do Německa na závěrečné boje Evropské ligy. Mě koleno pořád bolelo, tak jsem trenérovi řekl, že se necítím. Nešel bych do brány nedoléčený, to bych spoluhráčům a klubu nemohl udělat. A Bunú byl výborný, Evropskou ligu jsme vyhráli. Novou sezonu už začínal jako jednička, hodně se zlepšil. Když se zraním, tak svého náhradníka nastartuju.

Bylo teď lehké se vzdát života v teple u moře a vyměnit ho za sychravou Anglii?

Já žil na slunci čtyři a půl roku, tři v Seville a poslední rok a půl v Aténách. Co se týče počasí, je to obrovský rozdíl. Najednou mi je zima. Ale upřímně, tohle fotbalista neřeší. Já snil o ostrovech odmala a pořád bych rád jednou zkusil Premier League. Huddersfield jsem probíral s Matějem Vydrou, který byl v Anglii deset let. Extrémně náročná soutěž, vysoká intenzita hry, kvalita. Fotbalová kultura kolem, stadiony, fanoušci. Je to jiný level než Řecko, kde je pět klubů vyrovnaných, které jsou odskočené od ostatních.

Jak stěhování vzala rodina, manželka a dcery?

V Anglii budu sám, holky zůstanou v Řecku. Osmiletá Nikol je ve třetí třídě britské školy a na podzim hodně zameškala, když jsme po mojí operaci byli asi šest týdnů doma v Praze. Nedávalo by smysl, aby na tři měsíce měnila školu. Budeme se snažit, abychom se vídali co nejvíc. Brzy budou pololetní prázdniny, v dubnu mají v Řecku volno dokonce dva týdny. My hrajeme poslední zápas 8. května, pak se tam vrátím. Ale taky teď vím, že první tři týdny do reprezentační pauzy rodinu neuvidím.

Tomáš Vaclík @vaclos31 For most of my career, I've played for teams fighting for the title. Now, I'm going to try the pressure at the other end of the table. British football has been an unfilled dream of mine that has just come true. https://t.co/VCKG745iEY oblíbit odpovědět

Smlouvu máte na tři měsíce. Už přemýšlíte o tom, co bude pak?

Musím dokázat, že jsem i ve třiatřiceti schopný chytat na úrovni. Chci pomoct k záchraně jako vděk za to, že mi dali důvěru. A taky si zasloužit další angažmá, podepsat v kvalitní soutěži a v dobrém klubu.

A zachráníte se? Máte tři body ztrátu na nesestupovou příčku, ale dva zápasy k dobru.

Věřím, že se zachráníme. Když loni hrál Huddersfield s Nottinghamem finále play off o postup do Premier League, kvalita tady být musí. Po velkém zklamání jim nevyšel začátek, proto jsou asi dole.

V druhé polovině března národní mužstvo vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Počítají trenéři s vámi?

S trenérem brankářů Milanem Veselým jsem v kontaktu. Byl nadšený, že budu chytat v Anglii. Do reprezentační přestávky bych měl zvládnout deset zápasů. Věřím, že budu dobře připravený, a pak už je na trenérech, pro koho se rozhodnou.