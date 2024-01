Co se tam stalo, to jsem nepochopil nikdy, říká Vaclík o bizarním angažmá

V Basileji chytal Ligu mistrů, se Sevillou triumfoval v Evropské lize, dva roky působil v největším řeckém klubu Olympiakosu Pireus, Huddersfieldu pomáhal se záchranou v druhé anglické lize.

Loni v létě vyrazil za dobrodružstvím do Spojených států, ale tam se to všechno zvrtlo. I když všechno...

Chápete, co se stalo?

Konec angažmá chápu, ale to, co bylo mezitím, jsem nepochopil nikdy.

Proč vás nepostavili do jediného utkání?

Nesedlo si to, nenašel jsem společnou řeč s trenérem brankářů, který mě vlastně ani nechtěl. Přišel jsem v nešťastném období. Než se vyřídily všechny dokumenty, tak trenér, který si mě tam vzal, musel z klubu předčasně odejít. A ten druhý o mě prostě nestál.

Ptal jste se ho, co mu vadí?

Jednou jsem to zkusil a ten rozhovor nedopadl moc dobře.

Jak to?

Řekl mi, že se mu na mně nelíbí skoro nic.

Hodně kruté. Zhořkly vám Spojené státy?

Právě že vůbec. Rodina byla spokojená, nadšená. Já jsem si to tam s ní taky užil.

Netrpěl jste, když jste nemohl chytat zápasy?

Fotbalově se to nepovedlo, to je jasné. Přiletěl jsem v září a začátkem listopadu byl konec sezony, takže fotbal jsem dělal asi osm týdnů. Mezitím jsme zařizovali bydlení, školu pro dceru. Hodně rychle to uteklo.

Jaký jste měl režim?

Normálně jsem s týmem trénoval. V kabině byla dobrá parta, kluci chtěli makat. Vzali mě, věděli, v jaké jsem situaci a soucítili se mnou. Nebyl jsem odstrčený.

Co jste dělal, když se hrálo?

O víkendech jsem měl volno. Jednou jsme byli v New Yorku, jindy v Orlandu. Chodili jsme na hokej nebo na na americký fotbal. Život v Americe se nám líbil. I proto jsme tam po sezoně ještě zůstali a domů se vrátili až v prosinci. Vraceli jsme se už jen zabalit věci. Když nepočítám fotbal, bylo to v pohodě.

Smlouvu jste měl ještě na celý rok 2024 s opcí na další sezonu. Jak došlo k ukončení?

Přišel s tím klub. Rozumně jsme se domluvili, něco mi doplatili a ukončili jsme to. Směřovalo to k tomu.

Nechtěl jste zůstat a ještě zabojovat, když jste tam měl smlouvu?

Nemělo by smysl, abych zůstával. Trenér, který rozhodoval o tom, jestli půjdu do brány já, nebo kolega, mě nechtěl. Jen bych čtyřikrát týdně trénoval a nechytal. A být někde, kde vás nechtějí, není úplně příjemné.

Mohl jste si dál užívat život v Americe.

Pořád mám ambice, chci chytat v dobrém klubu. Cítím se dobře, žádné zdravotní problémy. Fotbal mě pořád baví. Rád bych v lednu někde začal přípravu, i když vím, že zima přestupům moc nenahrává. Snad se něco najde.

Že by po deseti letech návrat do české ligy? Nebo spíš chcete zůstat v zahraničí?

Zastupuje mě anglická agentura, naposledy jsem chytal druhou ligu v Anglii, tak uvidíme. Teprve se vyřešila moje smlouva v Americe, takže kluby až teď budou vědět, že jsem volný. Půjdu tam, kde mě budou chtít.

Jste připravený?

Celý prosinec jsem trénoval individuálně s trenérem brankářů Peterem Bartalským a chodil do fitka k Lukáši Pokornému, bývalému fotbalistovi Liberce či Slavie. Rozhodně jsem nezahálel.