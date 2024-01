Ve Spartě je radost pracovat. Rosický o jaru, posilách i penězích na přestupy

Před rokem Laci a Kairinen. Loni v létě Vindahl, Preciado, Birmančevič, Gomez a Olatunji, nyní Tuci a Solbakken.

Rosický však zdůrazňuje, že jen zahraniční cestou se Sparta rozhodně nevydává.

„Naše mládež, kluci z béčka a jejich rozvoj, to všechno je pro nás nesmírně důležité. Toho se držíme a zapomínat na to nebudeme,“ zdůraznil Rosický.

Proč tedy přichází především cizinci? Čeští hráči pro vás zajímaví nejsou?

Mužstvo dosáhlo určité úrovně a trenér si ji samozřejmě přeje udržet. Ano, máte pravdu, víc hráčů teď přichází ze zahraničí. Venku si teď můžeme sáhnout na větší kvalitu než v minulosti. I když i tenkrát jsme udělali kvalitní posily za pro nás výhodných podmínek jako třeba Sörensena nebo Laciho. Ale rozhodně na výchovu našich hráčů nezapomínáme, protože pro klub jsou velmi důležití. Máme dobré hráče i na hostování. Nebudeme kupovat české hráče, kteří mají úroveň jako ti naši. A taky přece nedáme třicet milionů za hráče z české ligy, když tu hodnotu nemá.

Při přestupech jste odmítali překročit určitou finanční hranici. Platí to pořád, nebo můžete peněz vydat víc?

Mantinely pořád máme, jen se lehce posunuly, což je dáno úspěchem v minulém roce. Jsme klub, který se chce dál rozvíjet, být pořád lepší. Hranice, které nechceme překročit, platí. Vyhodnotili jsme si, že můžeme do hráčů investovat víc. Ale zase si nemůžeme dělat, co chceme.

V předchozích dnech jste přivedli norského středopolaře Solbakkena a albánského útočníka Tuciho. Už končíte, nebo přijdou další hráči?

Pořád máme oči otevřené, nic jsme nezavřeli. Udělali jsme dva přestupy, které jsme měli jako prioritu. Chtěli jsme, aby oba tady s námi byli už na začátku přípravy a měli čas se do týmu začlenit. Je možné, že budou potřebovat víc času, aby si zvykli, což je normální. Dál máme skupinu hráčů, kteří se nám líbí, které sledujeme a uvidíme, jak se trh vyvine.

Jak se může trh vyvinout?

Například Markus Solbakken v létě k mání nebyl, bylo to nehratelné. Ale teď to udělat šlo. A jakmile se situace naskytla, měli jsme už určitý náskok. Věděli jsme o něm delší dobu.

Co může Spartě přinést?

Myslím si, že je to hráč, který se nám do systému hodí. Je silný v driblinku. Když má prostor, tak s míčem vyjede. Tuhle činnost tam od našich střeďáků tolik nemáme. A samozřejmě trenér má díky jeho příchodu další varianty, jak naši zálohu, s kterou jsme jinak spokojení, postavit.

A útočník Tuci?

Zamlouvá se nám jeho typologie. Na jeho postavu je to atypický útočník. Chodi si pro míč mezi řady, je technicky zdatný. Myslím si, že v našem systému se s ním dá dobře pracovat, může to mít dobrý vývoj. Trenér ho může využít na víc pozicích.

Naopak, mohou v zimě odejít kapitán Krejčí či další stoper Vitík, o které je v zahraničí zájem?

Složitá otázka. Vyloučit nemůžu vůbec nic. Je o ně zájem z dobrých klubů, ale oficiální nabídku na ně nemáme. Ale kdyby se ty týmy, které o ně mají zájem, do toho vložily, tak těžko budeme odolávat.

Opory Birmančevič a Vindahl jsou ve Spartě na hostování s opcí. Uplatníte ji?

U obou hráčů jsme ve velmi komfortní situaci. Už před jejich příchodem k nám jsme všechno domluvili. Opci, hráčské smlouvy. Máme všechno ve svých rukách. Oba jsou pro nás velmi důležití.

Peter Vindahl je jasná brankářská jednička. Neuvažujete k němu přivést Tomáše Vaclíka, který předčasně ukončil angažmá ve Spojených státech?

Aha, už chápu proč mě sháněl náš trenér brankář Dan Zítka... Tomáš je sparťan, dveře má otevřené. S brankáři jsme spokojení a momentálně nemám žádný signál od trenéra Priskeho ani od Dana Zítky, že by se něco na tom mělo měnit. Každopádně projekt Tomáš Vaclík ve Spartě nemusí být marný.

Sparta zažila mimořádný rok 2023. Vyhrála titul a tabulku vede i v současném ročníku. Jaké to pro vás bylo osobně?

Velmi úspěšný rok. Musím trenéra i hráče hodně pochválit, protože vím, jak složité je toho dosáhnout a kolik úsilí to stojí. Je to odraz celého klubu. Máme jasnou strategii, jasnou cestu, každý má svou roli a kompetence. Ve Spartě je radost pracovat s lidmi nejen z týmu a kolem mě, ale už to vychází od majitele Dana Křetínského, Františka Čupra a dalších lidí ve vedení. Držíme všichni spolu, jsme jednotní.

Je boj o titul v lize soubojem už jen mezi Spartou a Slavií?

Plzeň bych rozhodně neodepisoval, mají velmi dobrý a zajímavý tým. Myslím si, že do toho ještě promluví. Naše ambice se nemění, za nic se neschováváme, hlavním cílem je obhajoba titulu.