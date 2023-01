Strategie se nemění, posily jsme vybírali i s ohledem na léto, říká Rosický

Zdání přineslo zimní přestupové období, v němž Sparta angažovala finského záložníka Kairinena, albánského středopolařeho Laciho, australského křídelního hráče Mabila a srbského obránce Kamenoviče.

Před nimi na začátku podzimní sezony loni v létě přivedla dánského stopera Sörensena.

Neznamená to však, že se znovu vydala na cestu cizinců jako před necelými šesti lety při angažování italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Tenkrát byl Rosický ještě aktivním hráčem a polovinu kádru tvořili fotbalisté ze zahraničních zemí.

Rosický se do managementu přesunul až po ukončení kariéry v prosinci 2017 a postupně se stal sportovním ředitelem, který má hlavní slovo při tvorbě mužstva.

„Co jsem tady já, tak je to pořád podobné. Řekl bych to takhle, trenér má v procesu stavby kádru zásadní roli,“ zdůraznil Rosický.

Ale před loňským příchodem Briana Priskeho jste sázeli především na české hráče, ale poslední posily ukazují na zahraniční cestu.

Opravdu se nic nezměnilo, směr zůstává stejný. Momentálně máme trenéra, který je víc otevřený světu. Sparta je český klub, základ musíme mít z domácích hráčů, o tom se s trenérem taky bavíme. On to ví. Chceme mít sparťanské kluky, ale bránit se zajímavým hráčům ze zahraničí taky nebudeme.

Došli jste s trenérem Priskem k závěru, že výhradně s českými hráči se uspět nedá?

Nejdřív se díváme do svých řad, do mládeže a koho máme na hostování. Pak sondujeme český trh. Pokud se dohodneme, že nejlepší hráč na pozici, kterou potřebujeme, je z české ligy, tak se budeme primárně dívat tady. Nebojte se, sledujeme, co český trh nabízí.

Přivedli jste reprezentanty, ale tři z nich až na Kairinena během podzimu ve svých bývalých klubech nenastupovali. Měl jste kvůli tomu složité rozhodování?

Zvažujeme všechny možnosti. Víme, že někdo bude potřebovat víc času. Jiný bude schopný podávat kvalitní výkony okamžitě. Tohle všechno chápeme. Když jsme nové hráče vybírali, dívali jsme se na to i z pohledu střednědobého horizontu. Řekněme, že jsme to dělali i s ohledem na léto.

V létě končí smlouvy několika hráčům, například Krejčímu staršímu, Nitovi, Hečovi, Čelůstkovi, Pavelkovi, Sáčkovi, Julišovi či hráčům, kteří jsou tady na hostování ze zahraničí jako je Jankto či Kuchta. Už víte, jak to s nimi bude?

Konkrétní nebudu, ale s některými hráči se budeme bavit, jiným novou smlouvu nenabídneme.

Odchází i mladí odchovanci, kteří nastupují za druholigovou rezervu jako jsou Suchomel či Pudhorocký. Přitom béčko bojuje o záchranu a vy ho oslabujete.

Pro klubovou strategii je zásadní, aby béčko zůstalo v druhé lize. To za prvé. Za druhé aby naši mladí hráči udělali v kariéře další krok směrem k áčku, tak u některých to musí být i díky rozvoji v jiném prvoligovém klubu. Pudhorocký během podzimu udělal pokrok a nastal čas, aby šel do první ligy. Tak jsme se začali bavit s Hradcem. Museli jsme zvážit nové regule, které začnou platit ohledně hostování. Proto jsme vyhodnotili, že bude lepší, aby šel hrát ligu na přestup a my jsme si nechali právo zpětného odkupu.