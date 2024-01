Priskeho jasný cíl: Titul! Ale předčit poslední rok nebude snadné, řekl

Vždyť sparťané v posledních osmatřiceti ligových zápasech získali 96 bodů. Mají třicet výher, šest remíz a jen dvě porážky s Plzní a Mladou Boleslaví. V květnu získali titul a na prvním místě před Slavií trůní i v polovině aktuálního ročníku.

„Hlavně musíme zůstat hladoví, což je ve fotbale nejdůležitější,“ zdůraznil Priske na lednovém setkání s novináři. „Soustředím se teď na nejbližších pět měsíců, během nichž chceme obhájit titul, to je náš cíl.“

A pak konečně do Ligy mistrů?

Na to aktuálně vážně nemyslím. Sezonu toužíme dokončit na špici, což od nás všech bude vyžadovat spoustu tvrdé práce a naprostého zaujetí. Nesmíme se propadnout do komfortní zóny. Chceme se zase posunout a hlavně: nepolevit.

I proto dále posilujete? Už na startu zimní přípravy jste přivítal albánského útočníka Tuciho a norského záložníka Solbakkena.

Je jasné, že ti dva by do týmu měli vnést o něco větší kvalitu i další konkurenci. Víme, že budou potřebovat čas na aklimatizaci na nové prostředí a cizí zemi, ale s oběma počítáme od prvního dne. Chceme, aby byli nachystaní.

Zejména středopolař Solbakken byl vaší vysněnou posilou, že?

Takhle bych to neřekl. Pro mě jsou vysnění všichni kluci, s kterými mám možnost pracovat. A je jedno, jestli jsou to Češi, cizinci, mladí nebo starší. U hráčů, které přivádíme, sledujeme, jestli zapadnou do naší strategie, jestli nám pomůžou do budoucna, což u obou zmíněných jednoznačně platí. Ale věřte mi: nikdo není vysněnější než druhý, pokud se to tak dá říct. Dokonce i Honza Kuchta, s kterým je občas komunikace složitější, je úžasný a vysněný hráč. (úsměv)

K Solbakkenovi však máte blízko i díky otci, s nímž jste hrál v Aalborgu a následně trenérsky spolupracoval v Kodani.

Ale náš vztah se Stalem je čistě profesionální, ohledně přestupu jsme spolu neřešili nic nadstandardního. Posily přivádí Tomáš Rosický, já s novými hráči mluvím až těsně před podpisem, abychom se ujistili, že přivádíme správné lidi.

Což se v drtivé většině posledních případů daří. Dokážete pojmenovat, v čem se Sparta za posledních dvanáct měsíců nejvíc posunula?

Těžko vybírat jednotlivosti, protože to celé byla především týmová práce. Byli jsme jednotní a i když jsme si první půlrok minulé sezony místy protrpěli, neuhnuli jsme. Sami na sebe jsme vytvořili tlak a měli ta nejvyšší očekávání. Ale víte, co je pro mě ze všeho nejzásadnější?

Ano?

Když sleduju Letnou při každém domácím zápase. Jsem pyšný na to, jaký vztah s fanoušky jsme vytvořili, atmosféra a energie z tribun je pokaždé úžasná. Cítíme, že se lidem líbí, co tady tvoříme.

Uvidí fanoušci na jaře změny? Například ohledně taktiky, aby Sparta byla ještě variabilnější?

Jednoznačně a je to logické. Máme za sebou první polovinu sezony, kterou postupně vyhodnocujeme a analyzujeme. A i když si myslím, že základní způsob naší hry je dobrý a budeme se i nadále chtít držet naší filozofie, zaměřujeme se na ofenzivní i defenzivní aspekty, které můžeme zlepšit.

Máte příklad?

Zmínit můžu červené karty, kterých jsme v devatenácti ligových zápasech dostali šest. V součtu jsme hráli skoro celé tři zápasy v deseti, to je hrozně moc.

Čeká vás hodně nabitý start do jara včetně dvou derby a úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy proti Galatasaray. Už se na Turky chystáte?

Připravení musíme být nejen na Galatasaray, ale i na domácí soutěž. Každopádně v Evropě nás rozhodně čekají dvě velká utkání, protože soupeř má obrovskou individuální kvalitu, hráče s obrovskými zkušenostmi z evropských lig a reprezentací. Víme o jejich silných stránkách, sledoval jsem je i v Champions League proti Kodani a na vzájemnou konfrontaci už se těším. Jsem rád, že odvetu odehrajeme doma a budeme mít zase silnou podporu z hlediště. To může být velká výhoda.