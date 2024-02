Plzeňský Bucha bude hrát proti Messimu, přestoupil do Cincinnati

Očekávaný přestup potvrzen: plzeňských fotbalista Pavel Bucha bude hrát fotbal ve Spojených státech. Z elitního českého klubu odchází do FC Cincinnati, účastníka Major League Soccer. V soutěži nastupují například nejlepší fotbalista planety posledních let Lionel Messi či další někdejší hvězdy španělské ligy Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. V minulých letech tam působili čeští reprezentanti Bořek Dočkal, Zdeněk Ondrášek či Tomáš Vaclík, který v New England Revolution strávil loňský podzim.