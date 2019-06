Čech, víc než jen poradce: Mám dost možností, jak ovlivnit dění Chelsea

„Ne každému se naskytne šance nastoupit do vedení jednoho z nejlepších klubů na světě den poté, co ukončí fotbalovou kariéru. Je to zavazující,“ říká Petr Čech, když během fotbalové školy v Nymburce, kterou pořádá, usedne ve volné chvíli před novináře.

Oficiálně stále ještě jako fotbalista Arsenalu, kde mu o nedělní půlnoci vyprší hráčská smlouva. „Ale až od pondělka oficiálně nastoupím do kanceláře v Chelsea, realita bude jiná,“ tuší nový poradce sportovního a technického úseku londýnského klubu, chcete-li v originále Technichal and Performance Advisor.

Můžete název své funkce dešifrovat? Co budete mít reálně na starost?

První tým, akademii, přestupovou politiku a celý výkonností úsek, kam patří nejrůznější tréninková data a všechno, co schováte pod anglické slovíčko performance. Budu dohlížet na veškeré fotbalové dění tak, aby klub fungoval co nejlépe.

To je pro nováčka ve fotbalovém managementu velká zodpovědnost.

Nemám rozhodující kompetence. Když se rozhodnu, že chci něco změnit, vždy musíme nejdřív za vedením, což je správné. Přece jen se s tou rolí seznamuju a ještě nějakých pár týdnů se s ní seznamovat budu. Ale možností, jak ovlivnit chod klubu, mám dost.

Takže aktuálně vybíráte pro Chelsea nového trenéra?

Jsem jedním z těch, kteří mají tu příležitost. Je to první velké rozhodnutí, které musíme učinit. Klub identifikoval několik kandidátů, s kterými nyní jedná, a i já jsem měl možnost na všechno jména říct svůj názor a konkrétní představy. Všechno je pořád otevřené.

Vážně? Britská média považují za hotovou věc, že trenérem jmenujete Franka Lamparda. Od Derby už dostal svolení odejít.

Je mezi kandidáty, ale teprve uvidíme, jak se situace v následujících dnech vyvine. Pracujeme a rádi bychom měli jasno dřív, než se první tým sejde před novou sezonou.

Sezonou bez Edena Hazarda, největší hvězdy posledních let, který zamířil do Realu Madrid. Jak bez něj poskládáte tým?

Bude to výzva. Kvůli tomu, že s největší pravděpodobností nebudeme mít možnost kvůli trestu od FIFA udělat žádné transfery, musíme sáhnout i do vlastních řad. Kombinací je několik, mnoho hráčů se vrátí z hostování a je na nich, aby ukázali, jestli na to mají. S týmem strávím celou přípravu, abych měl konkrétní představu. Ovšem kádr je pořád silný, skončil třetí v Premier League, vyhrál Evropskou ligu, takže ambice zůstávají vysoké.

A vaše osobní ambice? Máte vizi, s kterou do klubu přicházíte?

Chci jít svou vlastní cestou, mám představu, jak by měly věci fungovat, ale je příliš brzo na to, abych byl konkrétnější. Zvlášť, když pořád neznáme jméno trenéra, s kterým později budu úzce spolupracovat.

Kdy jste se vlastně o nabídce od Chelsea dozvěděl?

Nabídka přišla někdy v posledních dvou týdnech sezony. Avizoval jsem dopředu, že chci budoucnost řešit až po posledním zápase a to jsem dodržel.

Fotbalová škola počtrnácté Přes sto dětí, dokonce i ze Spojených států či Nového Zélandu, se účastní 14. ročníku Livesport Fotbalové školy Petra Čecha v Nymburce (29. června až 5. července). „Jsem rád, že tradice pokračuje a že je na dětech vidět stejný elán a radost jako každý rok. Spoustu dětí se sem vrací, někteří jsou tu třeba i popáté, pošesté, což nás těší,“ uvedl Petr Čech.

Kromě fotbalových tréninků je pro děti připravena profesionální regenerace v podobě wellness či masáží či lekce angličtiny a další sportovní aktivity.

Ale televize Sky Sports přišla s informací, že se do Chelsea vrátíte, už dřív.

Je pravda, že se to v médiích objevilo dlouho dopředu. Nevím, možná se dozvěděli, že pro mě Chelsea takovou nabídku chystá, ale já se rozhodl až po sezoně.

Jak na to reagovali v Arsenalu?

Dopředu jsme se shodli, že tam pro mě žádnou možnost pokračování nemají. V klubu jsou noví lidé, kteří přišli s trenérem Emerym, a nemělo by smysl vytvářet další pozici jen tak pro nic. Karty byly dopředu jasně vyložené a z mnoha nabídek, které jsem následně dostal, byla ta od Chelsea taková, že jsem ji nemohl odmítnout.

Ani na moment jste neváhal?

Sháněl jsem si informace o tom, co mě v takové pozici asi čeká. Mluvil jsem se Zdeňkem Grygerou, který působí ve Zlíně, i s Tomášem Rosickým, který na tom byl podobně jako já. Ptal jsem se, o co všechno se stará, kolik času mu to zabere. A jen mě to utvrdilo, že do toho chci jít.

Perfekcionismus vás neopouští.

Já to ani jinak neumím. Moje dny jsou teď hodně studijní, plné konzultací, protože se musím se vším důkladně seznámit. Jako fotbalista jsem si odvedl svou práci, často to sice bylo stresující, ale teď bude moje odpovědnost mnohem širší, za víc lidí, za spoustu věcí. I tohle mě láká.

Takže studium trenérské licence, s kterým jste minulý rok začal, odkládáte?

Ne, naopak. Rád bych ho dokončil, abych v budoucnu mohl začít třeba i s profilicencí. Pořád mě tahle myšlenka neopustila, co když se za půl roku ukáže, že se na manažerskou pozici nehodím, ze na ni nemám a skončím? Klidně se to může stát a já chci být připravený. Na všechno.