Čech půjde porazit Chelsea, pak se stane jejím sportovním ředitelem

Příští středu v Baku by měl odchytat poslední zápas kariéry. Ve finále Evropské ligy touží s Arsenalem porazit Chelsea, svého někdejšího i budoucího zaměstnavatele, a získat dvacátou trofej.

A dál?

Zatím není úplně jasné, jaké pravomoci by Čech po návratu na Stamford Bridge měl mít. Bude vybírat trenéra? Postaví se za současného kouče Sarriho? Bude mít rozhodující slovo v otázce posil?

Čechův post ve vedení klubu je zřejmě prvním krokem k tomu, aby Chelsea zpátky uvítala největší legendy ve své nové éře, která se počítá od roku 2003 po vstupu majitele Romana Abramoviče.

V úterý britská média spekulovala rovněž o tom, že se novým trenérem Chelsea stane Frank Lampard, další z ikon klubu a v současnosti kouč Derby County, které bojuje o postup do Premier League.

Ve finále play off druhé nejvyšší soutěže se utká s Aston Villou, kde jako asistent pracuje dlouholetý kapitán Chelsea a stoper John Terry.

Čech by měl podle dostupných informací působit jako spojka mezi mužstvem, trenérem a vedením klubu. Od listopadu 2017, kdy na svou pozici rezignoval Michael Emenalo, totiž Chelsea klasického sportovního ředitele nemá.

Zveřejněním možného působení po aktivní kariéře televizní společnost udělala Čechovi medvědí službu. Pro Arsenal to musí být nemilé překvapení a může se stát, že trenér Unai Emery čerstvě sedmatřicetiletého brankáře k jeho poslednímu utkání nepostaví.

„Petr je úžasný člověk a profesionál, skvělý gólman. Maká pro Arsenal a mně je ctí, že ho můžu trénovat. V posledních zápasech předváděl výborné výkony a věřím, že finále i kvůli němu zvládneme,“ řekl Emery při úterním setkání s novináři.

Sestavu logicky prozradit nechtěl, mlžil i ohledně brankářů. Čech chytá Evropskou ligu pravidelně od podzimu a má výrazný podíl na úspěšné cestě do finále, jeho německý konkurent Bernd Leno je zase jedničkou v domácí soutěži.

Proč Čech končí?

Právě fakt, že se stal týmovou dvojkou, přispěl v lednu k rozhodnutí o konci kariéry. Tenkrát to bylo nečekané až šokující. Na jeho poměry až nezvykle razantní. Vždyť by na nejvyšší úrovni mohl pokračovat klidně do čtyřiceti.

Na jeho náladě se podepsal fakt, jakým směrem se sezona ubírala. Stal se náhradníkem, tím druhým vzadu. A to není role pro něj.

Do loňského zářijového svalového zranění stehna byl přitom pro Arsenal první volbou, chytal ve výborné formě. Když se po čtyřech týdnech uzdravil, trenér Unai Emery ho už nechal mezi náhradníky. A z lavičky ho zvedl jen v pohárech, zápasech druhého sledu.

Od ledna Čech nastoupil pouze k osmi zápasům ve vyřazovací fázi Evropské ligy a ke dvěma v Anglickém poháru.

„Z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu. Udělám všechno pro to, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka,“ opakuje od svého rozhodnutí.

Svými výkony pomohl k tomu, že Arsenal postupně vyřadil Borisov, Rennes, Neapol a Valencii. Posledním soupeřem je „jeho“ Chelsea. Finále evropského poháru je pro Arsenal nyní nejdůležitějším zápasem jara. Pokud ho vyhraje, zajistí si účast v příštím ročníku Ligy mistrů, což je pro klub zcela zásadní.

Chelsea už má díky třetímu místu v Premier League jistotu. Jde jí jen o prestiž, o trofej.

Do Chelsea český gólman přišel v létě 2004, vyhrál všechno co se stalo včetně čtyř titulů v Premier League i triumfů v Lize mistrů a v Evropské lize.

Když se na podzim 2014 stal dvojkou, po skončení sezony na jaře 2015 požádal šéfa Abramoviče, aby ho pustil do Arsenalu. I když se mu to příliš nelíbilo, Čechovi vyhověl, protože si českého gólmana ohromně váží za to, co pro klub udělal.

Už tenkrát před čtyrmi lety se mluvilo o tom, že se Čech do Chelsea jednou vrátí. A ta doba zřejmě brzy nastane.