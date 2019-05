Finále s Chelsea jako tečka. Je lepší skončit dřív než později, řekl Čech

S Arsenalem zvládl odvetu semifinále Evropské ligy ve Valencii (4:2) a těší se finále proti Chelsea.

Proti klubu, ve kterém zažil největší úspěchy. Proti klubu, který má stále v srdci. A také proti klubu, do nějž by se podle anglických médii mohl zanedlouho vrátit v nové roli.

Ale nepředbíhejme: londýnské derby o vítěze evropského poháru se hraje v ázerbájdžánském Baku 29. května od 21 hodin.

„Nastoupit proti Chelsea bude mimořádné. Vždycky říkám, že finále je od toho, aby se vyhrálo. Nikdo si přece nepamatuje poražené,“ prohlásil Petr Čech.



Vy jste jich zažil nespočet, patnáctkrát jste uspěl.

Konkrétně evropské finále je nejvíc. Jako malej kluk na takové zápasy koukáte v televizi a sníte o nich. Právě kvůli takovým chodíte na tréninky a makáte.

I po těch letech vás to drží?

Jednoznačně, je to obrovská motivace. Dodnes chci nastupovat do velkých zápasů, získat poslední trofej a je mi jedno, jak stresující nebo těžké to je. Kvůli tomu hraju fotbal.

- One last hurrah

- Retirement plans

- Making the fans proud



Petr Čech, it has been a pleasure 



He gave us seven minutes of his time to discuss what this means to him and what comes after football... pic.twitter.com/4QLTwwuZ3J — Football on BT Sport (@btsportfootball) 9. května 2019

Ale musíte cítit, že tentokrát to bude jiné. Už nebudete mít možnost napravit případný neúspěch v příští sezoně. Zkrátka: finále a konec.

Vždycky je klíčové se soustředit na sebe, na vlastní výkon, abyste odevzdali to nejlepší. Pokud to udělají všichni v týmu, máte nejlepší šanci utkání zvládnout. I kdybyste měli třeba devadesát minut bránit ve vlastní šestnáctce...



Dá se na závěr kariéry vůbec připravit?

Zatím si pořád připadám, jako by nic končit nemělo, ale je možné, že v průběhu toho posledního zápasu, možná už před ním, mě to doběhne. Že emoce budou jiné než dřív. Na druhou stranu: když jsme prohráli první zápas vyřazovací fáze Evropské ligy v Borisově, následná odveta mohla být také mou úplně poslední. To samé po porážce v Rennes a jednoduché nebylo ani utkání v Neapoli. Jsem rád, že mě čekají ještě další tři týdny.

A jste si jistý, že budou skutečně poslední? Nerozmyslíte si to ještě?

Je pravda, že si občas po dobrém dni pomyslíte: „Ty jo, možná bych si to mohl ještě prodloužit.“ Ale rozhodnutí, které jsem v lednu udělal, jsem si dobře promyslel a zvážil. Potkávám se s lidmi, kteří mi říkají, že jsem blázen a že bych mohl ještě v klidu pokračovat. Ovšem podle mě je lepší skončit o dva roky dřív než o rok nebo dva později. Mým posledním snem bylo hrát finále Evropské ligy s Arsenalem, což se mi splnilo. Teď v něm chceme s celým týmem uspět.