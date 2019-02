Čechovy možnosti pro nový život: ambasador, kouč, kapelník i šéf svazu

O tom, že se na konci května coby hráč rozloučí, Čech informoval v úterý po poledni. Ale co plánuje dál? O tom zatím řeč nebyla.

Jasné je, že se před ním otevře spousta nových možností. Třeba si bude chtít nejdřív orazit a věnovat se koníčkům, kterých i během kariéry stíhal dost. Naučil se hrát na bicí tak dobře, že zvládl koncert s kapelou Eddie Stoilow.

Lákalo ho mít vlastní kapelu, zároveň se zajímal o psychologii, sportovní management a obchod, investoval do několika projektů včetně cyklistického seriálu Kolo pro život.

Ale pravděpodobnější je, že ho zláká práce ve fotbale, tedy v prostředí, kde se orientuje nejlépe. Nikdy mu nevadilo být v zápřahu, vždyť i reprezentační srazy objížděl poctivě včetně nevýznamných přátelských utkání - proto má ve statistikách rekordních 124 startů.

Vzhledem k tomu, že jeho obzor nekončí za autovou čarou, může v oboru zůstat a zúročit zkušenosti, které během let nasbíral. Těžko si představit, že hodí nohy na stůl a bude odpočívat: potřebuje kolem sebe cvrkot.

První příležitost se otevírá vlastně už teď.



Podle britského listu The Times chce Chelsea, kde Čech chytal před příchodem do Arsenalu jedenáct let, nabídnout své bývalé opoře trenérské angažmá nebo roli ambasadora klubu.



Ta varianta vypadá zajímavě i logicky. I když chytá u rivalů, s bývalým klubem je dál v blízkém kontaktu a určitě by se nebránil ani práci ve vedení - vzorem mu může být bývalý spoluhráč Pavel Nedvěd, který si vydřel důležitou pozici v Juventusu.



KVÍZ Co (ne)víte o Petru Čechovi?

Trénovat mladé brankáře? Proč ne, i to je možnost. Na profesionální licenci Čech pracuje, pár nabídek už dostal, byť jen nezávazných. Navíc syn Damián už chytá a předávání zkušeností by přemýšlivého gólmana mohlo naplňovat.



A co takhle zkusit to ještě výš a dát se na funkcionářskou dráhu? Léta se mluví o tom, že by z Čecha mohl vyrůst ideální šéf fotbalového svazu. Má jméno, znalosti, kontakty, zkušenosti, respekt, vystupování i ambice. Když dostal přímou otázku, nikdy tuhle možnost zcela nezavrhl. Ale riskovat, že si pošpiní renomé v zatuchlém prostředí? Moc pravděpodobně tahle varianta nezní.

Ať už se Čech vydá jakoukoli cestou, cílevědomost a píle ho mohou dovést daleko. Tak jako na hřišti.