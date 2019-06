Očekávaný návrat. Petr Čech se bude podílet na řízení anglické Chelsea

Jedenáct let prožil na stadionu Stamford Bridge jako hráč, nyní se vrací jako funkcionář. Těsně před vypršením čtyřleté hráčské smlouvy v Arsenalu, v němž ukončil aktivní kariéru.

Oficiálně do Chelsea nastupuje jako poradce sportovního a technického úseku, ovšem jeho hlas bude mít v klubu velkou váhu.



Ze své pozice by měl být spojkou mezi vedením a hráči. Bude spoluzodpovědný za výběr nových posil či trenéra, za celkové sportovní směřování klubu.

