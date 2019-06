Blíží se obnova spolupráce s Čechem, Lampard už může jednat s Chelsea

dnes 13:57

Je to velmi blízko - fotbalisty Chelsea by měl od příštího ročníku trénovat Frank Lampard. Někdejší legendární záložník dostal od Derby County, svého současného zaměstnavatele, povolení jednat o návratu do svého bývalého klubu.

V Chelsea, do jejíhož vedení před čtyřmi dny oficiálně nastoupil Petr Čech, je pozice kouče volná od poloviny července. Maurizio Sarri odešel do Juventusu a místo něj chce londýnský klub Lamparda. Ten přitom na nejvyšší úrovni trénuje pouze rok - ve druhé anglické lize vedl Derby County, s nímž postoupil až do finále play off o Premier League. Tam však jeho mužstvo nestačilo na Aston Villu. I tak si ale Lampard pravděpodobně o jednu soutěž polepší. Derby oznámilo, že dalo Chelsea svolení, aby se svou legendou mohla začít jednat. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Začátek letní přípravy se oběma týmům kvapem blíží. Věříme, že náš krok umožní Chelsea rychleji dokončit jednání,“ uvedl klub s tím, že situaci kolem Lamparda zatím nebude dál komentovat. Lampard, jenž má ve stávajícím kontraktu výstupní klauzuli čtyři miliony liber, v Chelsea jako hráč strávil třináct let, během nichž se stal klubovou ikonou. S týmem vyhrál jedenáct trofejí, zkrátka všechno, co mohl. S 211 góly je nejlepším střelcem její historie.