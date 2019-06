Lampard se vrátí do Chelsea, píší v Anglii. Obnoví spolupráci s Čechem?

„Když o vás Chelsea stojí, jen stěží ji můžete odmítnout,“ prohlásil Harry Redknapp, Lampardův strýc a v současnosti trenér bez angažmá.



„Osobně si myslím, že Frank se v létě do Chelsea jako kouč opravdu vrátí,“ pokračoval pro stanici BBC Radio 5 Live.

Chelsea se brání proti zákazu přestupů u sportovní arbitráže Chelsea nesmí kvůli porušení pravidel o uzavírání smluv s mladými fotbalisty v následujících dvou přestupních obdobích nakupovat žádné hráče. Trest udělila londýnskému klubu v únoru světová federace FIFA a později ho potvrdila i její odvolací komise. Proto Chelsea celou věc předala k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne.



Třetí tým posledního ročníku Premier League a vítěz Evropské ligy je bez trenéra od neděle. Maurizzio Sarri se po roce v Londýně vrátil do Itálie a převzal Juventus.

Čtyřicetiletý Lampard v loňské sezoně vedl ve druhé lize Derby County, s nímž postoupil do finále play off o nejvyšší soutěž. Až v něm jeho tým nestačil na Aston Villu. Ve smlouvě má výstupní klauzuli ve výši čtyř milionů liber.

„V Chelsea by neměl co ztratit, nikdo od něj nečeká, že skončí první nebo druhý. Pokud tým dostane do Ligy mistrů, bude to fantastický úspěch,“ myslí si Redknapp.

Lampard v Chelsea jako hráč strávil třináct let, během nichž se stal klubovou ikonou. S týmem vyhrál všechno, co mohl. S 211 góly je nejlepším střelcem v historii.



„A návrat ho láká. Stále má dům nedaleko tréninkového centra, jeho žena v Londýně pracuje,“ přiblížil Redknapp.

Angažování Lamparda by mělo být jedním z kroků k tomu, aby Chelsea zpátky uvítala největší legendy své nové éry, která začala v roce 2003, kdy klub koupil ruský oligarcha Roman Abramovič.

Další důležitou postavou blízké budoucnosti klubu má být bývalý brankář Petr Čech, jenž by se měl do Chelsea vrátit jako nový sportovní ředitel.

Budou v tandemu s Lampardem úspěšní?