Schick se krátce po návratu opět zranil, kvůli lýtku nestihne reprezentaci

Schick se minulý týden objevil na hřišti po téměř osmiměsíční absenci, ostrého zápasu se dočkal po 231 dnech. Jako náhradník zasáhl do utkání s Karabachem ve skupině Evropské ligy a proti Freiburgu v bundeslize. Celkem odehrál 29 minut.

Bývalý útočník Sparty, Sampdorie Janov, AS Řím či Lipska utrpěl lehčí svalové zranění během tréninku před dnešním pohárovým duelem s třetiligovým Sandhausenem. Podle odhadů Leverkusenu by Schick mohl zasáhnout do utkání v Brémách, které je na programu 25. listopadu.

Schick laboroval s třísly většinu minulého ročníku, v červnu pak absolvoval operaci na klinice v Berlíně. Za národní tým nehrál autor 18 reprezentačních gólů od loňského září.

Leverkusen má v kádru i dalšího českého ofenzivního hráče Adama Hložka a brankáře Matěje Kováře. Schicka dokázal na pozici hrotového útočníka nahradit o pět let mladší Nigerijec Victor Boniface, který v této sezoně za Bayer zaznamenal 10 branek ve 13 soutěžních zápasech.