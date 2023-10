Schick vyhlíží návrat po zranění: Žádnou bolest už necítím, cílem je sobotní zápas

Do týmového tréninku se zapojil už na konci září.

„Individuální příprava je důležitá pro kondici, ale není to fotbal. Pro mě je klíčové, že můžu konečně být na hřišti se zbytkem týmu,“ popsal pro německý Bild.

Naposledy naskočil do zápasu v březnu, proti Ferencvárosi (2:0) dostal příležitost v závěru a od té doby laboroval s třísly. V červnu navíc podstoupil operaci.

„Teď to vypadá dobře. Už necítím žádnou bolest, která mě trápila v minulých měsících a vlastně v celém uplynulém roce. Mám z toho radost,“ rozplýval se Schick.

Kvůli zdravotním problémům vynechal velkou část předchozí sezony a nestihl ani začátek té aktuální.

Leverkusen si však zatím i bez něj vede výborně, v tabulce je po sedmi utkáních první a dosud neprohrál. Spolu s Bayernem má navíc nejlepší útok v rámci Bundesligy.

„Z tribun se na naši hru kouká opravdu pěkně, ale už chci být konečně na hřišti. Když jsem zápasy sledoval, nebyl jsem vždycky úplně šťastný,“ povzdechl si.

„Jsme rádi, že je Patrik zpět v týmu. Hlavně pro něj je to velmi důležité,“ okomentoval Schickův návrat trenér Xabi Alonso.

Reprezentační útočník by se rád ukázal už v sobotu proti Wolfsburgu.

„Ten zápas byl naším cílem a myslím, že je to reálné. Tohle zranění je pro fotbalisty jedno z nejtěžších, takže jsem rád, že už je za mnou a můžu se plně soustředit na to, abych se dostal zpět do formy,“ zhodnotil Schick.

Patrik Schick z Leverkusenu v hlavičkovém souboji s Mehdi Taremim a Pepem z Porta.

Jednoduché to však mít nebude, konkurence v Leverkusenu je velká, což pociťují i další Češi v kádru. Adam Hložek nastupuje spíš příležitostně a Matěj Kovář dělá brankářskou dvojku Lukáši Hrádeckému a chytá pouze Evropskou ligu.

Na Schickově pozici navíc hraje rozjetý Victor Boniface, se sedmi góly třetí nejlepší ligový kanonýr. Ale pokud český útočník naváže na své výkony ze sezony před zraněním, bude těžké ho nechat pouze na lavičce.