Stoper za miliardy. Místo střelců se velkokluby poperou o mladíka de Ligta

„Potkal jsem jeho tátu. Fajn chlapík, ale všiml jsem si, že má celkem nadváhu. Matthijs by mohl být po něm, tak pozor, aby časem neztratil rychlost,“ varoval.



Stačilo tenhle poznatek vynechat a United mohli mít ve středu obrany vystaráno. S de Ligtem nemuseli v této sezoně inkasovat nejvíc gólů ze všech týmů silné anglické šestky, třeba by se probojovali do Ligy mistrů a nemuseli by se spokojit jen s Evropskou ligou.

Jenže Mourinho se zalekl, jednání stopl. A teď si Manchester může buď drbat hlavu, nebo se vytasit s novou, ale mnohem vyšší nabídkou.

Z de Ligta, devatenáctiletého pořízka, se totiž během posledního roku vyklubal jeden z nejlepších stoperů planety. Jeho hodnota narostla ke dvěma miliardám korun, klidně z něj brzy může být nejdražší obránce historie.

V přestupovém období sice bývá rvačka hlavně o šikovné záložníky a neomylné střelce, ale tohle léto bude nejžhavějším zbožím on.

Blonďatý teenager s kapitánskou páskou Ajaxu šéfoval na cestě do semifinále Ligy mistrů, na začátku května mu pomohl vyhrát domácí pohár a ve středu sezonu snů završil triumfem v nizozemské lize. Na trávníku působí zkušeněji než o deset let starší mazáci a také mimo hřiště vystupuje suverénně.

Třeba ve čtvrtek při oslavách titulu, před davem fanoušků na amsterdamském náměstí Leidseplein. V jedné ruce talíř, který dostávají nizozemští šampioni za odměnu, ve druhé mikrofon, v obličeji sveřepý výraz a v hlase důrazný tón.

„Všem jsme ukázali, co je to Ajax, co je to Amsterdam a co je naším poznávacím znamením. Je to útočný fotbal,“ hřímal hlasitě, skoro jako političtí lídři, když před volbami přesvědčují voliče.



De Ligt už o svých schopnostech přesvědčil dávno. Když v patnácti nastoupil na turnaji devatenáctiletých, hned vyhrál cenu pro nejlepšího hráče. Ligu začal za Ajax kopat v listopadu 2016, krátce po sedmnáctinách. A o čtyři měsíce později už debutoval v reprezentaci.

Navíc platí za vzorňáka: už ve škole se zastával slabších, svědomitě se staral o mladší sourozence a trvalo mu, než se dokopal k řidičáku, protože kvůli autoškole nechtěl šidit individuální tréninky.

Není divu, že už v osmnácti byl kapitánem a velkokluby zpozorněly. Loni ještě Ajax svou hvězdičku udržel, letos už těžko.

Kromě United na de Ligta líčí třeba Real Madrid, Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain, Liverpool... A hlavně Barcelona. Tam by se sešel s Luisem Suárezem, kterého obdivoval a jako žáček mu v Ajaxu podával balony. A také s Gerardem Piquém, ve kterém se zhlédl.

„Jsme si podobní. Taky si rád zaútočím, taky jsem silák,“ uvědomuje si své kvality. „A navíc Barcelona hraje podobným stylem jako Ajax.“

Takže favorita mezi zájemci bychom měli. Pokud ovšem skauti neobjeví další drobný zádrhel.