Z de Ligta je nejdražší obránce v Itálii, stal se posilou Juventusu

Bývalý kapitán Ajaxu se stal třetím nejdražším obráncem na světě. Víc stáli pouze jeho krajan Virgil van Dijk (ze Southamptonu do Liverpoolu za 85 milionů eur) a také francouzský mistr světa Lucas Hernandez (z Atlétika Madrid do Bayernu za 80 milionů eur).

Podle médií by si měl de Ligt, kterého klub jako posilu slavnostně představí v pátek, ročně vydělat osm milionů eur, s bonusy dokonce až 12 milionů (asi 307 milionů korun). Na dalších deset milionů eur by si pak měl přijít agent talentovaného stopera Mino Raiola.



De Ligt přišel do Juventusu po třech letech v prvním týmu Ajaxu, který v uplynulé sezoně jako kapitán dovedl do semifinále Ligy mistrů. Nizozemský celek při senzačním tažení vyřadil v osmifinále obhájce z Realu Madrid a pak také Juventus, proti kterému de Ligt ve čtvrtfinále vstřelil postupový gól.

„Je smutné, že odcházím z Ajaxu. Strávil jsem v něm deset let v mládežnických týmech, pak tři roky v áčku, ale naneštěstí přišel čas udělat další krok dopředu,“ řekl v rozhovoru pro televizi nizozemského celku De Ligt, o kterého se také například zajímaly Barcelona, Paris St. Germain nebo Manchester United.

Nejdražší obránci 1. Van Dijk 84,5 (ze Southamptonu do Liverpoolu)

3. Lucas Hernandez 80 (Atlético Madrid - Bayern)

3. De Ligt 75 (Ajax - Juventus)

4. Laporte 65 (Bilbao - City)

5. Walker 56.7 (Tottenham - City)

6. Stones 56.5 (Everton - City)

7. David Luiz 50 (Chelsea - Paris St. Germain)

8. Eder Militao 50 (FC Porto - Real Madrid)

9. Ferdinand 46 (Leeds - Manchester United)

10. Otamendi 45 (Monako - City), Mendy 45 (Valencie - City) Poznámka: částky jsou v milionech eur.

„Ale mě vždycky fascinovalo italské umění obrany,“ vysvětlil, proč si zvolil zrovna Juventus. „Spousta hráčů měla za vzory někoho z Itálie: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea a mohl bych pokračovat. A já si způsob italského bránění zamiloval,“ prohlásil De Ligt.

„Nejde o to, kdo po něm toužil nejvíc, ale Juve je pro něj nejlepší tým. Pro obránce je důležité hrát v Itálii. Když chcete být nejlepší, je to nutné,“ přidal Raiola. „A on je mezi mladými hráči nejlepší. Je jako Pavel Nedvěd, možná ještě lepší, co se týče mentality. A je jako Zlatan Ibrahimovic, co se týče ambicí. Má úplně všechno,“ dodal.

V turínském celku se de Ligt potká vedle hvězdného Cristiana Ronalda také s veterány obránci Giorgiem Chiellinim nebo Leonardem Bonuccim. Pro Juventus je čtvrtou posilou po záložnících Aaronu Ramseym s Adrienem Rabiotem a brankáři Gianluigim Buffonovi, jenž se vrátil po ročním angažmá v Paris St. Germain.