Ach, ta poslední vteřina. Kruté, hořké, noční můra. Ajax se sbírá ze šoku

Je to dvacet let, co Bayern Mnichov už už sahal po triumfu v Lize mistrů, ale protivníci z Manchesteru United dvěma góly v první a ve třetí minutě nastavení finále v Barceloně zvrátili.

Ajax ve středeční semifinálové odvetě proti Tottenhamu dopadl podobně.

„Fotbal umí být velmi krásný, ale taky může být velmi krutý. Dnes jsme si tu zkušenost museli prožít,“ pronesl trenér Erik ten Hag.

Jeho tým první zápas před týdnem v Londýně vyhrál 1:0, v poločase domácí odvety vedl 2:0. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se Tottenham zmohl na zdramatizování souboje, natož na zvrat.

„V prvním poločase jsme hráli dobře, přesně tak, co nás zdobilo celou sezonu. Ale po přestávce jsme v tom pokračovat nevydrželi, dostali jsme strašně hloupé góly,“ říkal De Ligt.

V 55. minutě Lucas Moura proběhl středem obrany - 2:1. O čtyři minuty později po srážce gólmana Onany se spoluhráčem Schönem svým druhým gólem Lucas Moura vyrovnal. I za stavu 2:2 Ajax postupoval, Tottenham potřeboval vyhrát.

„V první půli jsme hráli to naše, po přestávce jsme se přece jen víc zatáhli,“ hodnotil kouč Ajaxu. „Ale jakmile soupeř vyrovnal, zase jsme to byli my, dominovali jsme a vytvořili si šance.“

Jenže Hakim Zijach je neproměnil, trefil tyč, pak střílel těsně vedle, potřetí se zaskvěl brankář Lloris.

Blížil se konec utkání, ani Tottenham svou velkou šanci na vítězství tři minuty před koncem neproměnil, Jan Vertonghen hlavičkoval do břevna.

Zdálo se, že Ajax už to ustojí a ve finále soupeřem Liverpoolu bude on. Neustál. „Byli jsme tak blízko. A najednou míč letí do naší brány. Neuvěřitelné,“ nechápal De Ligt v rozhovoru pro nizozemskou televizi.

Německý sudí Brych ve druhém poločase nastavil pět minut. Čas právě vypršel, když Delle Ali šikovně prostrčil míč do vápna a Lucas Moura přes blokující nohy dvou obránců završil hattrick.

„Kruté, hořké. Dostat tak smolný gól v poslední vteřině, možná ještě později,“ láteřil Erik ten Hag.

„Ale celkově jsme v Lize mistrů odehráli fantastickou sezonu, za to si mužstvo zaslouží poklonu. Jsem na hráče hrdý.“

Ajax se do Ligy mistrů musel prokousat z 3. předkola, v němž vyřadil Standard Lutych. V play off si poradil s Dynamem Kyjev, které předtím zdolalo Slavii...Mimochodem, slávisté si do kvalifikace přáli právě Ajax, jako nejschůdnějšího možného protivníka.