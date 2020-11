Smlouva s Burnley, o kterou Vydra nestál. Nemilé překvapení, řekl agent

Současná tříletá smlouva, kterou Vydra v Burnley podepsal v srpnu 2018, měla vypršet příští léto. Klub ovšem využil dohodnutou opci a s hráčem se dohodl na další spolupráci do června 2022.



„Je to pro nás velké a nemilé překvapení,“ uvedl na stránkách své agentury Chovanec, hráčův zástupce.



„Věděli jsme, že Burnley má ve smlouvě opci –⁠ a to s lepšími podmínkami pro Matěje. Tento krok chápeme, Burnley se tím svým způsobem chrání, ale vedení ví, že dlouhodobě usilujeme o možnost odchodu. Matěj potřebuje novou šanci, potřebuje pravidelně hrát a to se mu v Burnley nestane,“ pokračoval.



Klubový web Burnley českého útočníka citoval takto: „Pro mou rodinu je skvělé, že víme, kde budeme příští rok, V období, které jsem v klubu strávil, jsme byli úspěšní. Vyzkoušeli jsme si evropské poháry, dařilo se nám i v Premier League.“

Jenže Vydrův osobní příspěvek zatím nebyl příliš výrazný.

Během necelých tří sezon nastoupil osmadvacetiletý útočník za Burnley ve všech soutěžích do 47 zápasů, ve kterých dal šest branek. Jen dva góly přitom zaznamenal v lize, ve níž se začal pravidelněji objevovat až loni na jaře, když se zranili jeho konkurenti.

Trefil se dvakrát za sebou a zdálo se, že konečně našel sám sebe. Po restartu Premier League v červnu letošního roku nastoupil do všech duelů, často i v základní sestavě, jenže v novém ročníku už zase v devíti ligových zápasech odehrál jen 130 minut.

„Mým cílem je i nadále, abych pravidelně hrál. Za tím si půjdu,“ tvrdí nyní Vydra.

Už po prvním půlroce v klubu tušil, že jeho pozice není z nejpevnějších. Měl nabídky na hostování jak z druhé anglické ligy, kde si v uplynulých sezonách udělal jméno, tak z Itálie nebo Turecka. Ale kouč Sean Dyche, svérázný chlapík s chraplavým hlasem, řekl ne.

„Prý mě potřebuje, protože jsem jiný typ útočníka než ostatní,“ vyprávěl Vydra na srazu národního týmu, ze kterého se později kvůli chabému hernímu vytížení na čas vytratil. „Trenér mi říkal, že všechno na tréninku dělám správně, chválil mě za nasazení. Ale pak řekl zajímavou věc: že prý se málo usmívám. Tak nevím... Je to těžký boj.“

Boj, který dál trvá.

I před rokem v zimě chtěl Vydra odejít. Ozvali se zájemci z Ruska, skotský Glasgow Rangers s trenérem Stevenem Gerrardem, ale i Sparta, která o dravého útočníka stojí delší čas.

„Jenže požadavky Burnley jsou pro nás momentálně nedosažitelné,“ posteskl si v létě sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Matěj byl blízko přesunu k nám už v zimním přestupovém období, jenže to vyšlo proto, že se v Burnley zranil jiný útočník, jinak bychom ho zřejmě získali na hostování. Je to hráč, který mě zajímá,“ přiznal.



Bude však zájem Sparty za současných okolností pokračovat dál?

Burnley je pro Vydru už pátým anglickým klubem a jeho druhá příležitost v nejvyšší soutěži.

Začalo to ve Watfordu, kde byl před sedmi lety vyhlášen dokonce nejlepším fotbalistou druhé ligy. Po nepovedeném roce v prvoligovém West Bromu však musel znovu o patro níž: hrál za Reading i Derby, odkud coby nejlepší střelec Championship, druhé anglické ligy, zamířil za zhruba deset milionů liber v létě 2018 právě do Burnley.

Letos dal zatím jen dva góly v zápasech Ligového poháru proti Sheffieldu a Millwallu, v Premier League se na hřiště od poloviny října dostal jen na nicotných sedm minut a také pondělní vítězství nad Crystal Palace, první v sezoně, sledoval jen z lavičky.

Jako by do silového stylu hry trenéra Dyche příliš nezapadal. Ze všech útočníků v týmu je nejdrobnější – a pokud jsou ostatní zdraví, často zůstává jen do počtu.

Burnley v ofenzivě spoléhá zejména na novozélandského hromotluka Chrise Wooda či stálici Ashleyho Barnese. Víc příležitostí než Vydra dostává i Jay Rodriguez, s kterým klub rovněž prodloužil smlouvu.

Jak z toho ven?