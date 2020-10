Vydra za Česko skóroval po čtyřech a půl letech. Už bylo na čase, řekl kouč

Domácí si totiž dali kuriózní vlastní gól, když brankář Ofir Marciano přihrávku od spoluhráče Abu Hanny nezpracoval.

Vydrova chvíle přišla v úvodu druhé půle. Po pasu za obranu izraelský stoper Eitan Tibi nešikovným zákrokem posunul míč ke své bráně, Vydra ho hbitě předběhl a z první střílel podél gólmana.

„Jsem rád, že nám ten gól přinesl vítězství a tři body do tabulky,“ řekl útočník anglického Burnley v rozhovoru pro Českou televizi.

Za národní mužstvo skóroval po víc než čtyřech letech, naposled se trefil v přípravě ve Švédsku v březnu 2016 ještě za trenéra Pavla Vrby.

„Už bylo na čase,“ komentoval Vydrův gól trenér Jaroslav Šilhavý.

„Doufám, že se chytí a že mu to pomůže i v klubu. A že v národním mužstvu si řekne o místo výrazněji. Pořád si myslím, že je v něm velký potenciál, ale nedokáže ho prodat,“ zdůraznil kouč.

I proto, že v reprezentaci nebývá tak výrazný, od duelu ve Stockholmu na jaře 2016 Vydra naskočil do deseti mezistátních zápasů, gól dal až v tom jedenáctém v Izraeli.

Viditelně mu to zvedlo náladu po středečním přípravném utkání na Kypru, kde se neprosadil.

„Na Kypru jsem ty situace jako útočník řešil velmi špatně, ani jednou jsem nevystřelil. V Izraeli jsem díky bohu dostal míč do běhu a zakončil to,“ poznamenal.

Česko v tu chvíli vedlo 2:0, ale zbývajících čtyřicet minut to od reprezentace žádné terno nebylo.

Izraelci snížili a až do konce byli aktivnější, v závěru mohli vyrovnat, ale střelu Solomona gólman Vaclík se štěstím nohou vychýlil na tyč a od ní šel míč ven.

„Prvních třicet minut jsme byli lepší. Do konce půle byli víc aktivní domácí, ale my to nějak dohráli,“ líčil Vydra.

„Ale druhá půle, musíme si přiznat, že jsme byli horší,“ přiznal Vydra.

Ve středu se Češi představí v dalším duelu Ligy národů ve Skotsku. Otázkou je, kteří hráči tam odletí. Ukáže se v pondělí poté, co v Praze absolvují testy na covid-19.