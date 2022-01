První, padesátý, stý, nejlepší. Jak šly Vydrovy zápasy v Premier League

Jubilejní zápas si český útočník z Burnley užil.

V neděli na Arsenalu odehrál devadesát minut, takovou porci minut dostal poprvé v sezoně. A jeho tým, který je v tabulce poslední, uhrál na stadionu favorita bezbrankovou remízu.

„S výsledkem jsme spokojení. Dlouho jsme kvůli covidu nehráli a potřebujeme se do toho dostat zpátky,“ řekl trenér Sean Dyche.

„Mužstvo dřelo, velmi tvrdě pracovalo, což je v zápasech jako ten na Arsenalu nutnost. Bod bereme, ale měli jsme i několik dobrých momentů dopředu.“

Starty Čechů v Premier League Pořadí prvních dvanácti hráčů 1. Petr Čech - 443 zápasů 2. Patrik Berger - 229 3. Tomáš Rosický - 170 4. Luděk Mikloško - 169 5. Pavel Srníček - 146 6. Milan Baroš - 122 7. Vladimír Šmicer - 121 8. Matěj Vydra - 100 9. Tomáš Řepka - 82 10. Tomáš Souček - 72 11. Vladimír Coufal - 54 12. Radoslav Kováč - 53 Poznámka: Vydra, Souček a Coufal jsou aktivní hráči.

Burnley odehrálo osmnácté ligové utkání v současném ročníku. Má o čtyři méně než Norwich, kterému patří první nesestupová příčka, na níž Burnley ztrácí čtyři body.

Devětadvacetiletý český útočník zasáhl do šestnáctého duelu, teprve potřetí však hrál od začátku a poprvé ho kouč nechal na hřišti celých devadesát minut. Jinak má průměr jen sedmadvacet minut na utkání.

V druhé polovině sezony by se mu minutáž měla zvyšovat, protože jeden z jeho konkurentů Chris Wood odešel do Newcastlu.

Burnley dlouhodobě nastupuje v rozestavení se dvěma útočníky, vedle Vydry má Dyche k dispozici už jen někdejšího anglického reprezentanta Jaye Rodrigueze. V kádru je sice ještě Ashley Barnes, ale ten hrál naposled loni v říjnu.

Se sto starty je Vydra v pořadí osmým Čechem v počtu zápasů v Premier League. Suverénně vede Petr Čech, který stejně jako další hráči za ním už kariéru ukončili.

Z aktivních hráčů Vydru stíhá Tomáš Souček z West Hamu, který za poslední dva roky naskočil do dvaasedmdesáti duelů. Jeho spoluhráč Vladimír Coufal má odehráno zatím čtyřiapadesát zápasů.

První start

Vydra poprvé v Premier League nastoupil 17. srpna 2013.

V jedenadvaceti měl tehdy za sebou parádní sezonu v druholigovém Watfordu, ve 44 zápasech dal dvaadvacet branek a na deset přihrál. Byl zvolen nejlepším hráčem Championship a zamířil na roční hostování do West Bromwiche z Udine, jehož byl tehdy kmenovým hráčem.

Matěj Vydra v Premier League ročník 2021/2022, Burnley

16 zápasů, 1 gól, 1 asistence. Třikrát v základní sestavě, v neděli na Arsenalu poprvé v sezoně odehrál 90 minut ročník 2020/2021, Burnley

28 zápasů, 3 góly, 2 asistence. Od ledna 2021 byl 14krát ze 17 zápasů v základní sestavě ročník 2019/2020, Burnley

19 zápasů, 2 góly, 1 asistence, 8krát v základní sestavě ročník 2018/2019, Burnley

13 zápasů, 1 gól, 1 asistence, 3krát v základní sestavě ročník 2016/2017, Watford

1 zápas - 2 minuty proti Chelsea. Ještě v srpnu 2016 přestoupil do Derby County ročník 2013/2014, West Bromwich

23 zápasů, 3 góly, 4 asistence. Debut v Premier League v srpnu 2013 proti Southamptonu

V novém působišti měl konkurenci ve známém francouzském útočníkovi Nicolasi Anelkovi a Shaneu Longovi, opoře irské reprezentace.

V premiéře v anglické nejvyšší soutěži si zahrál sedm minut, když společně se švédským forvardem Markusem Rosenbergem střídali právě Anelku s Longem. V poslední minutě hostující Southampton skóroval z penalty a vyhrál 1:0.

Vydra ve West Bromwichi naskočil do dalších dvadvaceti ligových zápasů, jeho tři branky přinesly týmu tři remízy. V základní sestavě byl sedmkrát.

V létě 2014 mu hostování skončilo a na další start v Premier League čekal dva roky.

Respektive od odchodu z West Bromwiche v červnu 2014 až do příchodu do Burnley v létě 2018 mu starty v Premier League nepřibývaly, působil totiž především v druhé lize.

Papírově se vrátil do Udinese, ve skutečnosti však byl zpátky ve Watfordu, který měl stejného majitele jako italský klub. V druhé lize se Vydrovi zase dařilo.

Přestože v létě 2015 z Udinese do Watfordu přestoupil za 8,5 milionů eur, přestože klubu ze severolondýnského předměstí nejvíc ze všech hráčů pomohl k postupu do Premier League, ještě v srpnu odešel na hostování do druholigového Readingu.

Nebylo to úplně ono, jen tři branky v jedenatřiceti zápasech v Championship, zato šest gólů v pěti duelech Anglického poháru.

Vydra se po sezoně v létě 2016 vrátil do Watfordu, v druhém kole Premier Leage naskočil na poslední dvě minuty proti Chelsea a zase se pakoval o patro níž.

Derby County za něj dalo 9,4 milionů eur. A do Premier League se vrátil zase až po dvou letech v srpnu 2018 v dresu Burnley, které zaplatilo víc než deset milionů eur.

Nejlepší zápas

V první sezoně za Burnley odehrál třináct zápasů, třikrát byl v základní sestavě a dal jednu branku. V souboji proti Bournemouthu otevřel skóre krátce před půlí, pak jeho spoluhráči přidali další tři góly.

V ročníku 2019/2020 měl vyšší vytížení, devatenáct utkání, z toho osmkrát v základní sestavě, ale jen dvě branky. Ty dal v únoru 2020 ve dvou vítězných zápasech za sebou proti Southamptonu a Bournemouthu.

Jeho branka v Southamptonu nejen zařídila tři body, ale byla také zvolena gólem měsíce.

Po hodině hry byl zády k bráně, ale vysoký centr si na hraně pokutového území zpracoval, obtočil se kolem obránce, dalšího si jemným dotekem obhodil a z otočky levačkou zavěsil. V lize skóroval po roce a půl.

„Byla to výjimečná trefa i kvůli tomu dlouhému čekání,“ říkal tenkrát.

Padesátý start

Následně kvůli pandemii koronaviru byly soutěže přerušeny a hrát se začalo až v červnu. A Vydra si pak připsal celkově padesátý start v Premier League.

Matěj Vydra v 2. anglické lize ročník 2017/2018, Derby County

40 zápasů, 21 gólů ročník 2016/2017, Derby County

33 zápasů, 5 gólů ročník 2015/2016, Reading

31 zápasů, 3 góly, 3 asistence. ročník 2014/2015, Watford

42 zápasů, 16 gólů, 7 asistencí. Postup do Premier League ročník 2012/2013, Watford

44 zápasů, 22 gólů, 10 asistencí

Bylo to 29. června 2020, na Crystal Palace hrál devadesát minut a slavil výhru 1:0.

Když na podzim zase dostával málo příležitostí, jen střídal na pár minut, překvapilo, když si ho Burnley aktivací klauzuli ve smlouvě pojistilo až do léta 2022, původní kontrakt by vypršel o rok dřív.

„Je to pro nás velké a nemilé překvapení,“ neskrýval tenkrát hráčův agent Ondrej Chovanec. „O opci jsme samozřejmě věděli, tento krok chápeme. Ale vedení taky ví, že dlouhodobě usilujeme o možnost odchodu. Matěj potřebuje novou šanci, potřebuje pravidelně hrát a to se mu v Burnley nestane.“

Ale stalo se v jarní části, koncem ledna 2021 nastoupil v základní sestavě na Chelsea. V následných šestnácti ligových duelech hrál od začátku ve třinácti, do dvou utkání ho nepustilo svalové zranění a jednou střídal. Zdálo se, že Vydra konečně trenéra Dyche přesvědčil.

Stý start

Jenže v současném ročníku to tak nevypadá, byť pokaždé, když seděl na lavičce, do hry se dostal v jejím průběhu. V listopadu na Chelsea jeho branka v 79. minutě znamenala remízu 1:1.

Lepší pozici mu však nezařídila. Až v neděli na Arsenalu, kdy tým hrál poprvé bez Wooda, dostal Vydra maximální porci minut. A klubový twitter během utkání zvěstoval: „Matěj Vydra, stý zápas v Premier League.“