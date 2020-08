Kangu nahradíme jako Haška, věří Rosický. Mluvil o ambicích i zájmu o Vydru

„Gólových útočníků není nikdy dost a Matěj byl blízko přesunu k nám už v zimním přestupovém období,“ řekl Rosický. „Nevyšlo to proto, že se Burnley zranil jejich útočník, jinak by k nám zřejmě na hostování přišel. Je to hráč, který mě zajímá, má velké kvality a rok do konce smlouvy. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj.“



Přestupy ve fotbalové lize v létě 2020

Osmadvacetiletý Vydra je český reprezentant stejně jako jednatřicetiletý Ondřej Čelůstka a osmadvacetiletý Ladislav Krejčí, které Sparta v létě už získala. Jedná prý také s devětadvacetiletým Davidem Pavelkou, dalším zkušeným borcem z národního týmu. Že by změna koncepce?

„Ne, koncepce zůstává stejná. Z našeho týmu po koronavirové pauze odešli jen dva fotbalisté, kteří byli využívaní a měli pro tým v uvozovkách význam. Byl to devětadvacetiletý Kanga a o rok mladší Frýdek. My potřebujeme mít v týmu mix mladé generace a vítězných typů, což jak Krejčí tak Čelůstka rozhodně splňují.“

Na která témata ještě při odpovědích na dotazy fanoušků Rosický narazil?

Práce s Kangou: „Až po koronavirové pauze plnil všechno podle našich představ a takového Kangu bychom tady určitě chtěli. Byl disciplinovaný na hřišti i mimo něj a i na základě toho jsme se rozhodli, že mu nabídneme smlouvu, což jsme původně neplánovali. Jeho kreativita a vidění hry jsou na výborné úrovni, ale jako hráč má i spoustu negativ, což je vidět i nyní. Za celou kariéru prošel Ruskem, Srbskem, Českem a teď se znovu vrací do Srbska. Jeho stinné stránky jsou takové, že to kluby z nejlepších soutěží odrazuje. Myslel jsem si, že když bude odcházet zadarmo, tak po něm nějaký průměrný tým z top pěti evropských lig sáhne, ale nestalo se. Ani my jsme na něj za celé dva a půl roku neměli adekvátní nabídku, byly tu akorát dvě poptávky z arabského světa a v zimě velmi malá nabídka z Trabzonsporu.“

Náhrada Kangovy produktivity: „Když si zanalyzujeme zhruba těch osmdesát zápasů, v nichž Kanga hrál, a dvacet, ve kterých nenastoupil, tak jsme v obou případech na nějakých šedesáti procentech získaných bodů. Ze statistického hlediska je tedy rozdíl minimální. Napadá mě přirovnání k Martinu Haškovi, jenž nás opustil po dobrém půlroku, kdy měl pět gólů a čtyři asistence, a vlastně se nic nestalo. Sezona se nějak vyvinula a na Martina se zapomnělo. Přebrali to po něm jiní, udělali jsme výbornou šňůru vítězství a získali pohár. Myslím si a doufám, že v případě odchodu Guélora to bude podobný případ. Navíc budeme častěji používat i rozestavení se třemi beky a dvěma útočníky. Je to šance pro ostatní, aby vyletěli.“

Bývalí sparťanští záložníci Guélor Kanga a Martin Hašek.

Jednání s Fiorentinou ohledně hostování Dávida Hancka: „Setrvání Dávida bylo pro trenéra jasnou prioritou už během koronavirové pauzy, kdy jsme řešili skladbu kádru směrem k nové sezoně. Jednání ale byla velmi složitá. Fiorentina se s námi zpočátku vůbec nechtěla bavit, protože nevěděla, co se kvůli pandemii bude ve fotbale dít. Jsme ale rádi, že to dobře dopadlo a že s námi Dávid zůstává. Jeho hostování Spartu nic nestojí, samozřejmě kromě platu, který hradíme.“



Odchod Martina Frýdka: „Měl od nás několik nabídek na prodloužení smlouvy, ale nedohodli jsme se. Netajil se, že by si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá a teď je v nejlepším věku, aby se tak stalo. Pro Spartu odvedl dobrých pět let, zanechal tady výraznou stopu a bude tu vždycky vítaný. Není vyloučené, že pokud mu zahraniční angažmá vyjde a bude se vracet do Česka, skončí znovu ve Spartě.“

Budoucnost Adama Hložka: „Věřím, že nejlepší pro jeho rozvoj je jednoznačně Sparta. Už dřív jsem mluvil o tom, že ideální cestou pro něj je, aby tady zůstal a získal ještě větší roli, dával víc gólů. Ven musí jít jako hotový hráč, ne jako talent.“

Potenciál Benjamina Tetteha: „Mix síly, rychlosti, techniky i střílení gólů, jaký má on, je obtížné najít. Benji má obrovský talent, ale je to u něj především o mentální stránce. Má záblesky, které vnímají i zahraniční kluby, ale to je málo. Potřebuje ukazovat vyrovnanější výkony. Byl bych rád, kdyby svůj potenciál rozvinul tady, ale je to hlavně o něm.“

Ambice v nové sezoně: „Vzhledem k historii Sparty nemůžeme my ani fanoušci mít jiná očekávání než titul. Zvlášť teď, kdy jsme po šesti letech znovu získali trofej. Zároveň ale musíme zůstat realističtí a jít krok za krokem. Dalším cílem je pro nás vrátit Spartu zpátky do Evropy, kde dlouho chybí. Je to důležité pro prestiž klubu i hráčů, jejichž ceny jdou se zkušenostmi v pohárech nahoru. Ztráta na Slavii byla obrovská, proto musíme pokračovat v nastolené cestě, na kterou jsme vyrazili po koronavirové pauze.“



Spolupráce s Mariánem Jelínkem, mentálním koučem: „Spolupracovali jsme už na jaře, abychom si vyzkoušeli, jak na něj kluci budou reagovat. Je to specifická část tréninku a my chceme našim hráčům nabídnout nejlepší možný servis. Všechno samozřejmě musí mít nenásilnou formu, protože je to velmi individuální, někdo to vyhledává, jiný o to vyloženě nestojí, takže to bude hodně o komunikaci s ním a trenérem. Ale věřím, že pro kluky bude mít přínos a posune je v jejich rozvoji zase dál.“