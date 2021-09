Každý den trénuje s Ronaldem. Skvělý chlap, fantastická škola, říká Kovář

„Trénuju s ním každý den a na každém tréninku dokazuje, že je jedním z nejlepších na světě. Cristiano je neuvěřitelný profesionál,“ vzkázal Kovář prostřednictvím agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Jako naděje Manchesteru United už od ledna 2018, kdy do Anglie přestoupil ze Slovácka, leccos zažil.

Třeba už v sedmnácti nečekaně a nouzově vypomohl v áčku v přípravě před vypjatým derby se City. Mluvil s José Mourinhem, seděl v kabině vedle Zlatana Ibrahimovice, celkem brzy začal dvakrát třikrát týdně chodit na tréninky s těmi nejlepšími: De Geou, Pogbou, Rashfordem...

Ale Cristiano Ronaldo? To je pořád ještě o úroveň výš.

„Není moc fotbalistů, kterým se podaří si s takovým hráčem zahrát v jednom týmu, pozorovat jeho schopnosti při každém jednotlivém tréninku,“ kývl Kovář, který momentálně patří do hlavního týmu United a k tomu nastupuje za mužstvo do 23 let.

Vybudoval si solidní pozici, v úterý seděl na lavičce při utkání Ligy mistrů. Manchester v Bernu s Young Boys překvapivě prohrál 1:2, třetí gól Ronalda ze dvou utkání mu nestačil.



První dva dal Portugalec při až pohádkovém návratu na Old Trafford: v sobotu během prvního startu v barvách United po dvanácti letech se dvěma trefami podílel na vítězství 4:1 nad Newcastlem.

„Byl jsem tam a bylo to neuvěřitelné. Snad nejlepší atmosféra, kterou jsem kdy zažil. Fakt pecka,“ rozplýval se Kovář.



Luděk Mikloško o Kovářovi bývalý brankář pracuje pro agenturu Sport Invest „Na přání sportovního vedení Manchesteru zůstal pro tuto sezonu součástí United, kde v tréninku s prvním týmem sbírá další zkušenosti a zároveň pravidelně nastupuje za tým do 23 let. Jeho další budoucnost budeme společně s klubem řešit v jarní části sezony. Jeho výkony v dresu jedenadvacítky jsou nicméně důkazem dobrého rozpoložení, které si z Anglie přivezl. Následné povolání do áčka, byť vynucené zdravotními problémy dalších gólmanů, je hezkou pochvalou za poctivou přípravu.“

Samotný Ronaldův srpnový návrat do klubu, v němž pod vedením Sira Alexe Fergusona vyrostl ve světovou extratřídu, byl náramnou událostí.

„Příchod Cristiana vyvolal obrovské šílenství. Je až neuvěřitelné, jak velká je síla jeho osobnosti. A tím zdaleka nemyslím jen ve fotbalovém prostředí. Jeho návrat má vedle sportovní stránky přesah samozřejmě také do marketingu a obchodní strategie klubu. Fanoušci United jsou navíc po celém světě, takže bych označil celou akci jako globální záležitost,“ líčil Kovář.



V šatně United seděly už před Ronaldovým příchodem obrovské hvězdy v čele s Bruno Fernandesem, Harry Maguirem, Jadonem Sanchem či Raphaelem Varanem, ale i ty Portugalec nadchl.

„Očekávání v kabině byla velká, přece jenom je to jeden z nejlepší hráčů na světě a nebál bych se říct celé historie,“ prohlásil mladý gólman.



Britskými médii nedávno proběhla historka o tom, jak si fotbalisté na hotelu před duelem s Newcastlem po večeři odepřeli dezert, protože Ronaldo si samozřejmě nedal. Příkladným přístupem oslňuje i na tréninku.

„Cristiano je neuvěřitelný profesionál. I za těch pár dní, co jsem měl tu možnost kolem něj být a trénovat, dokazuje, že i ve svém věku je pořád naprostou extratřídou,“ poznamenal Kovář.



„Je inspirativní pozorovat jeho rituály, poctivost v péči o tělo a zdraví i obrovskou soustředěnost na každý jednotlivý detail,“ uvedl.

Kovář se vzápětí jakoby mimochodem se podělil o moment, o němž sní nejen malí i velcí fotbalisté po celém světě. „Měl jsem tu možnost s ním prohodit pár slov, je to skvělý chlap,“ prohodil bez bližších detailů.



Gólman reprezentační jedenadvacítky, jenž na přípravný duel s Ukrajinou dostal pozvánku i do áčka, se s Ronaldem a spol. v tréninkovém centru v Carringtonu bude potkávat ještě minimálně do zimy. Načerpá další neocenitelné zkušenosti z přípravy s těmi nejlepšími v United. A pak? Rád by se mezi dospělými pořádně otrkal i v zápasech.

„Výhledově bych chtěl vyrazit na hostování. Tato možnost se řešila na začátku sezony, ale sportovní vedení klubu si přálo, abych zůstal. Uvidíme, jestli se to teď bude řešit už směrem k zimě, nebo až během jara,“ dodal Kovář.